Порошенко поблагодарил Латвию за помощь в борьбе с российской агрессией (8)
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в ходе визита на Украину встретился с президентом Петром Порошенко, который поздравил Латвию со столетием и поблагодарил за солидарность и помощь Украине в борьбе с российской агрессией.
"Президент Украины Петр Порошенко сердечно поздравляет Латвию со столетием. Обсудили ситуацию на Донбассе, сотрудничество Украины с Евросоюзом, совместные действия в борьбе с гибридными угрозами, поддержку реформ, обмен опытом между вооруженными силами и экономические отношения", - написал Ринкевич.
Ukrainas prezidents Petro Porošenko sirsnīgi sveic Latviju simtgadē, pārrunājam situāciju Donbasā, ES-Ukrainas sadarbību, kopīgu rīcību cīņā ar hibrīdapdraudējumu, atbalstu reformām, pieredzes apmaiņu starp bruņotajiem spēkiem un tirdzniecības attiecības pic.twitter.com/AxoGdvyRwW— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 20, 2018
Порошенко также опубликовал сообщение о встрече с главой МИД Латвии.
"Рад приветствовать на Украине Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгара Ринкевича. В ходе встречи я проинформировал Министра Ринкевича о ситуации на Донбассе, в частности о продолжении обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков", - сказано в сообщении Порошенко.
Радий вітати в Україні Міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса.— Петро Порошенко (@poroshenko) June 20, 2018
У ході зустрічі я поінформував Міністра Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема про продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків. pic.twitter.com/TrBg0Fbk70
По словам Порошенко, Ринкевич указал на важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.
Порошенко поблагодарил Ринкевича и латвийский народ за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и помощь в противодействии российской агрессии.
Позднее Ринкевич встретился со своим коллегой Павлом Климкиным. Как сообщил Ринкевич на совместной пресс-конференции, Латвия поддерживает более тесное сотрудничество Украины и НАТО.
"Мы также выступаем за активизацию отношений Украины с НАТО. Также мы ожидаем участия президента Украины в саммите в июле. Именно этот саммит должен стать следующим шагом по сотрудничеству по безопасности континента", - заявил он.
В то же время Ринкевич заявил, что поддерживает Украину на пути антикоррупционных реформ.
"Мы продолжаем поддерживать друг друга. Мы поддерживаем вашу свободу, и все, что касается нас всех, свобод и наших прав. Во время встречи мы обсудили антикоррупционные меры. Мы также поддерживаем создание у вас антикоррупционного суда. Мое общее послание в том, чтобы развивать политические, экономические и социальные связи", - сказал он.
#Latvia stands ready to further support #Ukraine in all possible ways.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) June 20, 2018
https://t.co/5HQXhKLfmt#Латвія налаштована і надалі підтримувати #Україну в усіх можливих вимірах.
https://t.co/fFHBCuQ6l2 pic.twitter.com/A0vIRqC9hG
Климкин проинформировал своего коллегу о результатах последней нормандской встречи. Также он поблагодарил министра Едгара Ринкевича за последовательную поддержку Украины.
.@PavloKlimkin: Ми дуже вдячні Латвії за послідовну підтримку України, зокрема за введення нац.санкцій проти Росії за організацію незаконних виборів в #Крим'у та у рамках "списку Магнітського". Така позиція є свідченням спільного бачення сучасних загроз. pic.twitter.com/dSIiZw8UkQ— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 20 июня 2018 г.
Также глава внешнеполитического ведомства Латвии успел встретится с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, с которым обсудили продолжающиеся репрессии по отношению к татарам со стороны властей оккупированного Крыма.
Ar Krimas tatāru līderi Mustafu Džemiļevu un kopienas pārstāvjiem parunājām tatāru likteni Krievijas okupētajā Krimā un pret viņiem vērstās represijas, turpināsim aktualizēt viņu tiesības starptautiskajās organizācijās pic.twitter.com/ge8fDABsIs— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 20, 2018
"Самые большие глупости в мире делаются с серьезным выражением лица."