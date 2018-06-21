Политика |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в ходе визита на Украину встретился с президентом Петром Порошенко, который поздравил Латвию со столетием и поблагодарил за солидарность и помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

"Президент Украины Петр Порошенко сердечно поздравляет Латвию со столетием. Обсудили ситуацию на Донбассе, сотрудничество Украины с Евросоюзом, совместные действия в борьбе с гибридными угрозами, поддержку реформ, обмен опытом между вооруженными силами и экономические отношения", - написал Ринкевич.

Ukrainas prezidents Petro Porošenko sirsnīgi sveic Latviju simtgadē, pārrunājam situāciju Donbasā, ES-Ukrainas sadarbību, kopīgu rīcību cīņā ar hibrīdapdraudējumu, atbalstu reformām, pieredzes apmaiņu starp bruņotajiem spēkiem un tirdzniecības attiecības pic.twitter.com/AxoGdvyRwW — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 20, 2018

Порошенко также опубликовал сообщение о встрече с главой МИД Латвии.

"Рад приветствовать на Украине Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгара Ринкевича. В ходе встречи я проинформировал Министра Ринкевича о ситуации на Донбассе, в частности о продолжении обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков", - сказано в сообщении Порошенко.

Радий вітати в Україні Міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса.



У ході зустрічі я поінформував Міністра Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема про продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків. pic.twitter.com/TrBg0Fbk70 — Петро Порошенко (@poroshenko) June 20, 2018

По словам Порошенко, Ринкевич указал на важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Порошенко поблагодарил Ринкевича и латвийский народ за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и помощь в противодействии российской агрессии.

Позднее Ринкевич встретился со своим коллегой Павлом Климкиным. Как сообщил Ринкевич на совместной пресс-конференции, Латвия поддерживает более тесное сотрудничество Украины и НАТО.

"Мы также выступаем за активизацию отношений Украины с НАТО. Также мы ожидаем участия президента Украины в саммите в июле. Именно этот саммит должен стать следующим шагом по сотрудничеству по безопасности континента", - заявил он.

В то же время Ринкевич заявил, что поддерживает Украину на пути антикоррупционных реформ.

"Мы продолжаем поддерживать друг друга. Мы поддерживаем вашу свободу, и все, что касается нас всех, свобод и наших прав. Во время встречи мы обсудили антикоррупционные меры. Мы также поддерживаем создание у вас антикоррупционного суда. Мое общее послание в том, чтобы развивать политические, экономические и социальные связи", - сказал он.

Климкин проинформировал своего коллегу о результатах последней нормандской встречи. Также он поблагодарил министра Едгара Ринкевича за последовательную поддержку Украины.

.@PavloKlimkin: Ми дуже вдячні Латвії за послідовну підтримку України, зокрема за введення нац.санкцій проти Росії за організацію незаконних виборів в #Крим'у та у рамках "списку Магнітського". Така позиція є свідченням спільного бачення сучасних загроз. pic.twitter.com/dSIiZw8UkQ — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 20 июня 2018 г.

Также глава внешнеполитического ведомства Латвии успел встретится с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, с которым обсудили продолжающиеся репрессии по отношению к татарам со стороны властей оккупированного Крыма.