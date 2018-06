Политика |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в ходе визита на Украину встретился с президентом Петром Порошенко, который поздравил Латвию со столетием и поблагодарил за солидарность и помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

"Президент Украины Петр Порошенко сердечно поздравляет Латвию со столетием. Обсудили ситуацию на Донбассе, сотрудничество Украины с Евросоюзом, совместные действия в борьбе с гибридными угрозами, поддержку реформ, обмен опытом между вооруженными силами и экономические отношения", - написал Ринкевич.

Порошенко также опубликовал сообщение о встрече с главой МИД Латвии.

"Рад приветствовать на Украине Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгара Ринкевича. В ходе встречи я проинформировал Министра Ринкевича о ситуации на Донбассе, в частности о продолжении обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков", - сказано в сообщении Порошенко.

По словам Порошенко, Ринкевич указал на важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Порошенко поблагодарил Ринкевича и латвийский народ за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и помощь в противодействии российской агрессии.

Позднее Ринкевич встретился со своим коллегой Павлом Климкиным. Как сообщил Ринкевич на совместной пресс-конференции, Латвия поддерживает более тесное сотрудничество Украины и НАТО.

"Мы также выступаем за активизацию отношений Украины с НАТО. Также мы ожидаем участия президента Украины в саммите в июле. Именно этот саммит должен стать следующим шагом по сотрудничеству по безопасности континента", - заявил он.

В то же время Ринкевич заявил, что поддерживает Украину на пути антикоррупционных реформ.

"Мы продолжаем поддерживать друг друга. Мы поддерживаем вашу свободу, и все, что касается нас всех, свобод и наших прав. Во время встречи мы обсудили антикоррупционные меры. Мы также поддерживаем создание у вас антикоррупционного суда. Мое общее послание в том, чтобы развивать политические, экономические и социальные связи", - сказал он.

