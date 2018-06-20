Депутат Кайминьш и его однопартиец ночь проведут в изоляторе (3)

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Политика | 20 июня 2018 года, 23:00

Процессуальные действия с участием задержанного около 10:40 утра депутата Сейма, лидера партии KPV LV Артуса Кайминьша продолжались до позднего вечера среды. Затем Кайминьш и его однопартиец Атис Закатистов, который также был задержан по делу о незаконном финансировании KPV LV, были отвезены в Чиекуркалнский изолятор и ночь проведут там, об этом в Facebook сообщил кандидат в премьеры от KPV LV Алдис Гобземс.

"Артусса и Атиса отвезли в Чиекуркалнс",- написал Гобземс.

В свою очередь адвокат Кайминьша Янис Браманис на звонки агентства Leta вечером так и не ответил.

Гобземс сообщил, что все руководство партией берут на себя он и ее сопредседатель Линда Лиепиня. "Это на тот случай, если кто-то захочет парализовать ежедневную работу партии", - написал он.

Адвокат второго задержанного по делу о незаконном финансировании партии члена правления KPV LV Атиса Закатистова Андрис Клусс не стал комментировать статус своего подзащитного, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Не удалось связаться с Саулведисом Варпиньшем - адвокатом задержанного предпринимателя Виестура Тамужса.

У KNAB нет своего изолятора. Бюро для этих целей использует изолятор временного содержания Госполиции на Чиекуркалнсе. Он находится на последнем этаже комплекса МВД и среди полицейских и задержанный называется "Седьмое небо".

В прошлом году KNAB начало уголовный процесс о незаконном финансировании возглавляемой Кайминьшем партии KPV LV. Следствие ведется по трем статьям Уголовного закона - незаконное финансирование, посредничество в незаконном финансировании, принятие и вымогательство незаконного финансирования.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня около 10:30 после заседания Сейма, после того, как депутаты проголосовали за выдачу лидера KPV LV, задержали депутата Артуса Кайминьша.

Депутату были зачитаны его права. Кайминьш выступал перед журналистами, а сотрудники KNAB ждали его на расстоянии нескольких метров. После импровизированной пресс-конференции к Кайминьшу подошел сотрудник KNAB, предъявив жетон, депутат в сопровождении сотрудников покинул здание Сейма и сел в микроавтобус KNAB.

Nакже проведены обыски у члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. Закатистов задержан.

фото flickr.com

Комментарии 3
Latviešu Patriots1 час назад
Tā viņiem vajag! Nav ko pārkāpt politisko partiju finansēšanas likumu!
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Kek11 минут назад
Kurš jau tikai nesēdēja tur,mūsu valstī tas nav brīnums,tur kur valda nabadzība un korupcija.Un visiem it kā dzīvojas labi pie tā visa,bet tie kuri cenšas kaut vārdu pret pateikt,par savu viedokli tiek iesēdināti automātiski cietumā,tikai tāpēc,ka mūsu valdībai nav izdevīgi turēt tādus kuri traucēs viņiem iepelnīt vairāk nelegāli naudas no iedzīvotajiem kuri neatgriezeniski viņus baro katru dienu.Jā sūdīgi nav ko pateikt,tad pēc tam brīnās kāpēc gudri cilvēki lido un dzīvo ārzemēs kur ir vismaz labāki sociālie apstākļi.Jā mums ir skaista daba,interesantas pilsētas,bet nevienam neinteresē valsts attīstība pilnā mērā!Valdībai nekad nav naudas priekš tautai,viņi ņem sev kabatā,lai tik viņiem būtu ko ēst,bet pensionāri lai mirst badā,normāli cilvēki grimst kredītos alkoholā narkomānijā un iet uz breaking bad,tapēc ka tiešām ļoti grūti izdzīvot šeit,ar mežonīgiem nodokļiem un valdību,kura necenšas pat mainīt situāciju,viņiem tikai atlika diktēt kā papagaiļiem to ko it kā tauta vēlas dzirdēt,vienkārši it kā dara savu darbu.Vispār neredzu nekāda potenciāla šaj valstij,vienīgais potenciāls ir tikai ēnu ekonomikas izaugsme,priekš bandītiem šeit ir stabils poligons.
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ойц1 час назад
Пусть посидят и подумают..., что от сумы и от тюрьмы не уйти.
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