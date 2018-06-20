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Процессуальные действия с участием задержанного около 10:40 утра депутата Сейма, лидера партии KPV LV Артуса Кайминьша продолжались до позднего вечера среды. Затем Кайминьш и его однопартиец Атис Закатистов, который также был задержан по делу о незаконном финансировании KPV LV, были отвезены в Чиекуркалнский изолятор и ночь проведут там, об этом в Facebook сообщил кандидат в премьеры от KPV LV Алдис Гобземс.

"Артусса и Атиса отвезли в Чиекуркалнс",- написал Гобземс.

В свою очередь адвокат Кайминьша Янис Браманис на звонки агентства Leta вечером так и не ответил.

Гобземс сообщил, что все руководство партией берут на себя он и ее сопредседатель Линда Лиепиня. "Это на тот случай, если кто-то захочет парализовать ежедневную работу партии", - написал он.

Адвокат второго задержанного по делу о незаконном финансировании партии члена правления KPV LV Атиса Закатистова Андрис Клусс не стал комментировать статус своего подзащитного, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Не удалось связаться с Саулведисом Варпиньшем - адвокатом задержанного предпринимателя Виестура Тамужса.

У KNAB нет своего изолятора. Бюро для этих целей использует изолятор временного содержания Госполиции на Чиекуркалнсе. Он находится на последнем этаже комплекса МВД и среди полицейских и задержанный называется "Седьмое небо".

В прошлом году KNAB начало уголовный процесс о незаконном финансировании возглавляемой Кайминьшем партии KPV LV. Следствие ведется по трем статьям Уголовного закона - незаконное финансирование, посредничество в незаконном финансировании, принятие и вымогательство незаконного финансирования.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня около 10:30 после заседания Сейма, после того, как депутаты проголосовали за выдачу лидера KPV LV, задержали депутата Артуса Кайминьша.

Депутату были зачитаны его права. Кайминьш выступал перед журналистами, а сотрудники KNAB ждали его на расстоянии нескольких метров. После импровизированной пресс-конференции к Кайминьшу подошел сотрудник KNAB, предъявив жетон, депутат в сопровождении сотрудников покинул здание Сейма и сел в микроавтобус KNAB.

Nакже проведены обыски у члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. Закатистов задержан.

фото flickr.com