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Процессуальные действия с участием задержанного около 10:40 утра депутата Сейма, лидера партии KPV LV Артуса Кайминьша все еще продолжаются, об этом в Facebook сообщил кандидат в премьеры от KPV LV Алдис Гобземс. В свою очередь адвокат Кайминьша Янис Браманис на звонки агентства Leta вечером так и не ответил.

Гобземс сообщил, что все руководство партией берут на себя он и ее сопредседатель Линда Лиепиня. "Это на тот случай, если кто-то захочет парализовать ежедневную работу партии", - написал он.

Адвокат второго задержанного по делу о незаконном финансировании партии члена правления KPV LV Атиса Закатистова не стал комментировать ни статус своего подзащитного, ни где он сейчас находится и проведет ли ночь в камере кратковременного содержания или будет отпущен.

Также не удалось связаться с Саулведисом Варпиньшем - адвокатом задержанного предпринимателя Виестура Тамужса.

В прошлом году KNAB начало уголовный процесс о незаконном финансировании возглавляемой Кайминьшем партии KPV LV. Следствие ведется по трем статьям Уголовного закона - незаконное финансирование, посредничество в незаконном финансировании, принятие и вымогательство незаконного финансирования.

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