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Депутаты Сейма не знали, что голосуют за выдачу спецслужбам депутата Сейма, лидера партии KPV LV Артуса Кайминьша, так как в документе не упоминалось его имя. Об этом заявил юрист, кандидат в премьеры от KPV LV Алдис Гобземс. По его словам, Сейм принял решение о выдаче анонимной персоны.

"В заявлении Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям не было упомянуто имя Кайминьша", - сказал он.

По словам представителя Юридического бюро Сейма Дины Мейстаре, перед парламентариями выступил глава комсиии Виталий Орлов.

"Депутаты проголосовали за то, о чем им с трибуны рассказал глава комиссии", - пояснила она.

Напомним, Сейм одобрил решение задержать и провести обыск у депутата Артуса Кайминьша.

Председатель Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов сообщил, что решение было одобрено комиссией единогласно. Больше деталей о заседании Сейма Орлов не предоставил.

Сейм поддержал решение комиссии. За задержание и обыск у Кайминьша проголосовали 59 депутатов, а 17 членов парламента не участвовали в голосовании. В основном от голосования воздержались депутаты "Согласия", также в нем не участвовали Валдис Скуйиньш (СЗК), Роман Межецкис и Рингольд Балодис (VL-TB/LNNK).

Сам Кайминьш также присутствовал на заседании Сейма.

Фото из flickr.com