Вейонис о задержании Кайминьша: KNAB просто делает свою работу (4)

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Политика | 21 июня 2018 года, 10:06

Задержание депутата Сейма и лидера партии KPV LV Артуса Кайминьша является шагом ответственных учреждений и не может быть связано с политической расправой, считает президент страны Раймонд Вейонис.

Политик заявил журналистам, что совершающих незаконные действия людей призывают к ответственности. Он не стал более подробно комментировать тот факт, что Кайминьша задержали в парламенте.

На вопрос о том, повлияет ли эта ситуация на репутацию Сейма, Вейонис ответил, что у каждого есть возможность выбрать своих представителей в парламенте, поэтому каждый должен сделать свои выводы.

Напомним, Сейм в среду, 20 июня, одобрил решение задержать и провести обыск у депутата Артуса Кайминьша (KPV LV).

После заседания Кайминьш был задержан в здании парламента. Процессуальные действия с участием задержанного продолжались до позднего вечера среды. Затем Кайминьш и его однопартиец Атис Закатистов, который также был задержан по делу о незаконном финансировании KPV LV, были отвезены в Чиекуркалнский изолятор и ночь провели там.

Фото: president.lv

Комментарии 4
Latviešu Patriots38 минут назад
Vējoņa kungam - mūsu Prezidentam - kā vienmēr taisnība!
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Патриот 13 минуты назад
Конечно делает! Как обычно заказ с верху. А до этого он столько лет был чистым и пушистым?! Как и все остальные?!!!!!!!
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Patriot36 минут назад
KNAB izmeklètàji padarìs savu darbu un tiesa izskatìt Kaimina vainu.
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