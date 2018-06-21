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В четверг вечером на закрытое заседание срочно созвана парламентская Комиссия по мандатам этике и заявлениям, свидетельствует информация агентства LETA.

Как в своем Twitter написал, представитель партии KPV.LV Алдис Гобземс, он получил сообщение о том, что на заседании, возможно, рассматривается вопрос об аресте задержанного в среду депутата, лидера KPV.LV Артуса Кайминьша.

Позднее Гобземс написал, что сегодня в 20 часов Кайминьша должны отпустить из-под стражи.

Tikko pats personīgi biju klāt un dzirdēju Artusa advokāta sarunu ar atbildīgo lietas izmeklētāju. Teica, ka 20.00 atbrīvos Artusu. Ja tā nenotiks, tad ir pilnīgi skaidrs par politisko pasūtījumu, jo melot advokātam tik nozīmigā jautājumā par šādu jautājumu uz to norāda. — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) 21 июня 2018 г.

Агентство LETA также сообщает, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не будет просить арестовать Кайминьша.

Лицо может быть задержано на срок до 48 часов. Срок задержания Кайминьша истекает 22 июня в 10:30. Затем следственный орган рассматривает вопрос о мере пресечения.

Депутат находится сейчас в следственном изоляторе Госполиции.

Как уже сообщалось, сотрудники KNAB вчера задержали Кайминьша, члена правления KPV.LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса.

Дело в отношении Кайминьша связано с возможным незаконным финансированием возглавляемой им партии.