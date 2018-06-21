Дело Кайминьша: срочно созвано заседание мандатной комиссии Сейма (4)

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Политика | 21 июня 2018 года, 18:02

В четверг вечером на закрытое заседание срочно созвана парламентская Комиссия по мандатам этике и заявлениям, свидетельствует информация агентства LETA.

Как в своем Twitter написал, представитель партии KPV.LV Алдис Гобземс, он получил сообщение о том, что на заседании, возможно, рассматривается вопрос об аресте задержанного в среду депутата, лидера KPV.LV Артуса Кайминьша.

Позднее Гобземс написал, что сегодня в 20 часов Кайминьша должны отпустить из-под стражи.

Агентство LETA также сообщает, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не будет просить арестовать Кайминьша.

Лицо может быть задержано на срок до 48 часов. Срок задержания Кайминьша истекает 22 июня в 10:30. Затем следственный орган рассматривает вопрос о мере пресечения.

Депутат находится сейчас в следственном изоляторе Госполиции.

Как уже сообщалось, сотрудники KNAB вчера задержали Кайминьша, члена правления KPV.LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса.

Дело в отношении Кайминьша связано с возможным незаконным финансированием возглавляемой им партии.

Комментарии 4
ЗЭМЭ1 час назад
Жалко их ибо не ведают что творят.
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Майк1 час назад
Все они знают! Плевать они хотели на то,что вы о них думаете. Идет зачистка перед выборами. Власть зеленых(лемберг там тож при делаз) жжот четко по партийному-коммуняки бывшие.
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Latviešu Patriots2 часа назад
Lai jau pasēž, zinās kā likumu pārkāpt:)))
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