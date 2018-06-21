Сейм отклонил инициативу нацблока об агитации на латышском (6)
Политика | 21 июня 2018 года, 20:31
Сейм отклонил сегодня предложенные Нацобъединением поправки к закону о предвыборной агитации, предусматривающие, что ее можно проводить только на латышском языке.
VL-TB/LNNK предлагало также дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за неиспользование госязыка в предвыборной агитации в размере от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.
Эти изменения повысили бы ответственность избирателей в отношении освоения латышского языка и вытекают также из преамбулы Конституции Латвии, подчеркивает VL-TB/LNNK.
Все правильно! Агитация будет на нанайском и русском языках. Латышский все уже забыли и вычеркнули его из своей жизни. ГОЛОСУЙТЕ ЗА ОБЕЗЬЯНОК ИЗ ЗООПАРКА, ОНИ ГОРАЗДО МУДРЕЕ И УМНЕЕ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И БУДУЮЩИХ ХРЕНОВЫХ ДИПУТАТОВ!!!
7
Ответить
Естественно , что Согласие голосовало против , но если отклонили , значит и единицы из Единства и Зелёных тоже отважились на своё мнение , отличное от коалиционного . Жаль, что такое может случится в предверии выборов , а не само собой разумеющееся.
4
Ответить
И дополнительно необходимо,эту провокационно мафиозную компанию,освободить!От выборов,за коррупционно взятническую деятельность.И как кайминьша взять под стражу зачинщиков!С полным расследованием деятельности!
3
Ответить
Показать все (6)