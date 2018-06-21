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Сейм отклонил сегодня предложенные Нацобъединением поправки к закону о предвыборной агитации, предусматривающие, что ее можно проводить только на латышском языке.

VL-TB/LNNK предлагало также дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за неиспользование госязыка в предвыборной агитации в размере от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.

Эти изменения повысили бы ответственность избирателей в отношении освоения латышского языка и вытекают также из преамбулы Конституции Латвии, подчеркивает VL-TB/LNNK.