Сейм отклонил инициативу нацблока об агитации на латышском (6)

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Политика | 21 июня 2018 года, 20:31

Сейм отклонил сегодня предложенные Нацобъединением поправки к закону о предвыборной агитации, предусматривающие, что ее можно проводить только на латышском языке.

VL-TB/LNNK предлагало также дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за неиспользование госязыка в предвыборной агитации в размере от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.

Эти изменения повысили бы ответственность избирателей в отношении освоения латышского языка и вытекают также из преамбулы Конституции Латвии, подчеркивает VL-TB/LNNK.

Комментарии 6
Патриот 2 часа назад
Все правильно! Агитация будет на нанайском и русском языках. Латышский все уже забыли и вычеркнули его из своей жизни. ГОЛОСУЙТЕ ЗА ОБЕЗЬЯНОК ИЗ ЗООПАРКА, ОНИ ГОРАЗДО МУДРЕЕ И УМНЕЕ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И БУДУЮЩИХ ХРЕНОВЫХ ДИПУТАТОВ!!!
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Реалист1 час назад
Естественно , что Согласие голосовало против , но если отклонили , значит и единицы из Единства и Зелёных тоже отважились на своё мнение , отличное от коалиционного . Жаль, что такое может случится в предверии выборов , а не само собой разумеющееся.
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Ж1 час назад
И дополнительно необходимо,эту провокационно мафиозную компанию,освободить!От выборов,за коррупционно взятническую деятельность.И как кайминьша взять под стражу зачинщиков!С полным расследованием деятельности!
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