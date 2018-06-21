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Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям дала разрешение на обыски у депутата Аскольда Клявиньша (СЗК).

Решение Сейма предусматривает разрешить обыски по месту жительства депутата, в его автомашине, на осмотр изъятого имущества, изъятие и досмотр автомашины.

Клявиньш эту информацию агентству ЛЕТА подтвердил. Более того, сам он просил Сейм дать это разрешение на обыски, обещая правоохранительным структурам все показать и рассказать. Он выразил надежду, что эта ситуация разрешится.

Председатель фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугустс Бригманис указал, что уверен в честности Клявиньша и доверяет правоохранительным органам. Он также призвал депутатов Сейма поддержать решение об обысках, так как депутаты не могут прятаться за иммунитетом.

За такое решение проголосовали 61 депутат, ни один не был против или воздержался. Еще 19 депутатов в голосовании не участвовали.

Позднее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщило, что к Клявиньшу применены процессуальные действия за злоупотребления служебным положением, что нанесло бюджету Сейма значительный ущерб.

В заявлении для прессы KNAB, не называя имени депутата, сообщает, что в четверг обратилось к Сейму с просьбой разрешить провести уголовно-процессуальные действия в отношении депутата. KNAB начало уголовный процесс о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

За это преступное деяние Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы или денежный штраф с лишением права занимать определенную должность на срок до пяти лет.

В ходе расследования начатого 2 мая 2018 года уголовного процесса получены доказательства того, что депутат Сейма, выполняя депутатские полномочия, с 1 ноября 2016 года до мая 2018 года злоупотреблял служебным положением в корыстных целях, чем нанес бюджету Сейма значительный ущерб.

По данным Firmas.lv, Клявиньш является единоличным владельцем компании по торговле товарами для туризма ООО Gandrs.

Он является также членом правления Латвийской Зеленой партии.

Напомним, ранее стало известно, что Клявиньш в прошлом году получил самые крупные транспортные компенсации.

Клявиньшу транспортные расходы в прошлом году были компенсированы на сумму 8035,37 евро.

Это при том, что Клявиньш недавно был рижанином и перед тем, как попасть в парламент, являлся депутатом столичной думы.

Но, получив мандат депутата Сейма, он задекларировался по месту принадлежащей ему недвижимости возле Лиепаи, тем самым получив возможность претендовать на значительно более крупную компенсацию.

Как объяснил тогда депутат, если условия позволяют, он по дороге в столицу оставляет свой автомобиль в доме под Ригой и далее в город отправляется на велосипеде.

Как сообщалось, вечером в четверг на закрытое заседание собралась комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, свидетельствует неофициальная информация. Представитель партии KPV LV Алдис Гобземс в твиттере написал, что, по его сведениям, комиссия будет рассматривать вопрос о согласии Сейма на арест задержанного в среду депутата Артуса Кайминьша.

Однако, как выяснилось, заседание комиссии было созвано по поводу обысков у депутата Клявиньша.

Фото: соцсети, flickr.com