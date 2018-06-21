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Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям дала разрешение на обыски у депутата Аскольда Клявиньша (СЗК).

Решение Сейма предусматривает разрешить обыски по месту жительства депутата, в его автомашине, на осмотр изъятого имущества, изъятие и досмотр автомашины.

Клявиньш эту информацию агентству ЛЕТА подтвердил. Более того, сам он просил Сейм дать это разрешение на обыски, обещая правоохранительным структурам все показать и рассказать. Он выразил надежду, что эта ситуация разрешится.

Председатель фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугустс Бригманис указал, что уверен в честности Клявиньша и доверяет правоохранительным органам. Он также призвал депутатов Сейма поддержать решение об обысках, так как депутаты не могут прятаться за иммунитетом.

За такое решение проголосовали 61 депутат, ни один не был против или воздержался. Еще 19 депутатов в голосовании не учавствовали.

О причине обысков не сообщается.

Как сообщалось, вечером в четверг на закрытое заседание собралась комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, свидетельствует неофициальная информация. Представитель партии KPV LV Алдис Гобземс в твиттере написал, что, по его сведениям, комиссия будет рассматривать вопрос о согласии Сейма на арест задержанного в среду депутата Артуса Кайминьша.

Однако имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация свидетельствует, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) при посредничестве Генеральной прокуратуры не будет просить у парламента выдать Кайминьша для помещения под арест.

Заседание комиссии было созвано по поводу обысков у другого депутата.

Как сообщалось, в четверг вечером на закрытое заседание собралась комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, она дала согласие на обыск у Клявиньша.

По данным Firmas.lv, Клявиньш является единоличным владельцем компании по торговле товарами для туризма ООО Gandrs.

Он является также членом правления Латвийской Зеленой партии.

Напомним, ранее стало известно, что Клявиньш в прошлом году получил самые крупные транспортные компенсации.

Клявиньшу транспортные расходы в прошлом году были компенсированы на сумму 8035,37 евро.

Это при том, что Клявиньш недавно был рижанином и перед тем, как попасть в парламент, являлся депутатом столичной думы.

Но, получив мандат депутата Сейма, он задекларировался по месту принадлежащей ему недвижимости возле Лиепаи, тем самым получив возможность претендовать на значительно более крупную компенсацию.

Если условия позволяют, депутат по дороге в столицу оставляет свой автомобиль в доме под Ригой и далее в город отправляется на велосипеде, сообщала LA.

Фото: соцсети, flickr.com