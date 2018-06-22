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Член партии Национальное объединение (VL!-TB/LNNK), парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс выразил возмущение тем, что предложенный нацблоком законопроект о предвыборной агитации только на латышском языке был отклонен депутатами.

"Прискорбно, что после 28 лет с момента восстановления независимости у большинства Сейма до сих пор рабское мышление. Де-факто двуязычие будет продолжаться на всех уровнях", - написал Иесалниекс в своем Twitter.

Напомним, как ранее писал Mixnews,VL-TB/LNNK предлагало также дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за неиспользование госязыка в предвыборной агитации в размере от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.