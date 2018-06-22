Иесалниекс назвал мышление депутатов Сейма рабским (4)
Политика | 22 июня 2018 года, 12:46
Член партии Национальное объединение (VL!-TB/LNNK), парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс выразил возмущение тем, что предложенный нацблоком законопроект о предвыборной агитации только на латышском языке был отклонен депутатами.
"Прискорбно, что после 28 лет с момента восстановления независимости у большинства Сейма до сих пор рабское мышление. Де-факто двуязычие будет продолжаться на всех уровнях", - написал Иесалниекс в своем Twitter.
Напомним, как ранее писал Mixnews,VL-TB/LNNK предлагало также дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за неиспользование госязыка в предвыборной агитации в размере от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.
А Сейм вполне может посчитать это заявление нарушением этики.
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Ну когда же этот смерд уйдёт из политики.....
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чего галстук колорадов надел? Заигрываешь?
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