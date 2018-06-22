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В своей предвыборной работе с точки зрения политтехнологии партия "Согласие" постаралась и идет в правильном направлении. Но поставленной цели — попадания в коалицию, ей вряд ли удастся достичь и она займет в Сейме 13-ого созыва места для оппозиции, считает обозреватель Latvijas Avīze Марис Антоневич.

"Можно предположить, что своей верной тактикой в предвыборной период они обязаны привлеченным американским консультанты, или все же местным доброжелателям — участника разговоров в гостиничном номере в "Ридзене"", - пишет он.

Партийные лидеры пользуются социал-демократической "косметикой", и как зайчики из шляпы фокусника достают своих различных кандидатов будущего кабинета министров, привлекая публичных и имеющих некий вес в глазах латвийской публики. Тогда как их конкуренты погрязли в междоусобных разборках, отмечает издание.

В кулуарах, по словам Антоневича, уже вовсю говорят, что "Согласие" совершает такие маневры для привлечения голосов латышских избирателей, чтобы увеличить свое присутствие в парламенте (сейчас 24 мандата), а вместе с тем и свое политическое влияние. Однако пару депутатов вряд ли изменят картину, здесь речь скорее идет об общей смене образа, чтобы облегчить себе разъяснительную работу с возможными партнерами по коалиции.

Однако план "Согласия" обречен на провал, считает Антоневич, так как главный их промах в том, что они не меняют своих многолетних лидеров.

"Главное не то, что "Согласие" хочет достичь в своем новом образе, а то, что они по-прежнему не отказываются от своей старой позиции — "глядеть в рот Москве", добиваясь этого как на внутриполитическом уровне (роль русского языка, глорификация 9 мая и так далее), так и во внешней политике.

"Конечно, "Согласие" может совершить грандиозный маневр, отправив на "пенсию" (а куда еще) обоих своих лидеров Урбановича и Ушакова. Примерно также, как поступила в Эстонии пророссийская Центристская партия со своим многолетним "патриархом" Эдгаром Саависаром и сразу же попала в руководство правительством.

Однако, считает обозреватель, "Согласие" к этому не готово.

""Согласие" так и хочет быть двуликим Янусом, который русскоязычным избирателям показывает одно лицо (позиционируя себя ярым противником школьной реформы, отмечая 9 мая у памятника Победы и т. д.), а латышам другое ("трамписта" Спрогиса и компанию с латышскими фамилиями, принадлежность к Европейскому Сейму социалистов)", - считает он.

По словам обозреватели LA, Урбанович тоже в СМИ рассказывает, что будет целое соревнование между молодыми и бывалыми членами партии "Согласие" , но это будет новое соревнование, которое не предаст идеалы и цели "Согласия".

"Но члены партии не готовы выйти из зоны комфорта, а только закидывают удочки. Поэтому результат вполне прогнозируемый - "Согласию" в Сейме нового созыва еще долго придется оправдываться за свой политический курс и, скорее всего, они так и будут протирать кресла оппозиции в Сейме", - считает Антоневич.

фото: facebook.com/pg/saskanaonline