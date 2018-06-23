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Комиссия Сейма по иностранным делам поддержала кандидатуру бывшего лидера "Единства" Солвиты Аболтини на должность посла Латвии в Италии, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении передачи Латвийского телевидения Panorāma.

Кандидатура Аболтини рассматривалась на закрытом заседании комиссии. Окончательное решение должен принять президент Раймонд Вейонис, и до утверждения президентом кандидатура посла остается секретной.

Аболтиня в феврале начала работу на должности директора департамента Европы Министерства иностранных дел и имеет дипломатический ранг советника.