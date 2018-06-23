Аболтиня может стать послом Латвии в Италии (8)
Политика | 23 июня 2018 года, 13:42
Комиссия Сейма по иностранным делам поддержала кандидатуру бывшего лидера "Единства" Солвиты Аболтини на должность посла Латвии в Италии, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении передачи Латвийского телевидения Panorāma.
Кандидатура Аболтини рассматривалась на закрытом заседании комиссии. Окончательное решение должен принять президент Раймонд Вейонис, и до утверждения президентом кандидатура посла остается секретной.
Аболтиня в феврале начала работу на должности директора департамента Европы Министерства иностранных дел и имеет дипломатический ранг советника.
Тюрьма - самое место этой аферистке. Столько высосала из Латвии на пару с муженьком, никому и не снилось.
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Если мне не изменяет память,эта курва,не так давно кричала,что собирается уйти из политики?)))
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Улыбка заманчива! Для латышей уже старая а для интольянцев сойдёт! Рожу мешком прикрыть так вродебы и ничего. Короче баба прости господи уже собирает чемоданы и делает ноги. Патриотка херова.
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