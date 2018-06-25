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Министра благосостояния Яниса Рейрса уличили в использовании служебного автомобиля во время предвыборной кампании, пишет Latvijas Avīze.

Пока другим партиям приходится из собственного кармана оплачивать предвыборные поездки своих представителей, член партии "Единство", министр благосостояния Янис Рейрс отправился на встречу с избирателями за деньги налогоплательщиков, отмечает LA.

В конце мая на Латвийском радио прозвучала реклама встречи Рейрса с елгавскими избирателями, которую оплатило"Единством". При этом для поездки в Елгаву Рейрс использовал служебный автомобиль.

В Минблаге подтвердили, что министр действительно ездил на автомобиле, содержание которого оплачивается из госбюджета, однако сослались на то, что он "встречался с жителями, в том числе и пожилыми людьми, которые являются одной из целевых групп министерства благосостояния", а также вел переговоры с руководством футбольного клуба Jelgava о развитии молодежного футбола.

На вопрос об оплаченном "Единством" радиообъявлении представители Минблага заверили, что министр Рейрс "не был об этом информирован". В то же время генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс подтвердил, что партия согласовывала данный шаг с Рейрсом.

Как напомнили в Госконтроле, нормативные акты не предусматривают, что должностное лицо госучреждения может использовать служебное транспортное средство для предвыборных мероприятий. В законе установлено, что использование транспортного средства для рабочих нужд означает его использование для выполнения рабочих или должностных обязанностей.