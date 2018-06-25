Пабрикс поставил президентские выборы в Турции в пример России (5)

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Политика | 25 июня 2018 года, 18:19

Досрочные президентские выборы в Турции, в результате которых победу одержал действующий глава государства Реджеп Эрдоган, показали, что в этой стране соблюдаются демократические ценности. Такое мнение в своем Twitter высказал депутат Европарламента Артис Пабрикс.

Прошедшие в Турции выборы он завуалировано сравнил с переизбранием Владимира Путина на пост президента России.

"Сегодняшние выборы президента в Турции напомнили, что демократии там по-прежнему больше, чем у некоторых наших соседних стран", - написал Пабрикс.

Один из пользователей в ответ на публикацию евродепутата отметил, что по некоторым показателям ситуация со свободой слова в Турции и "соседнем с Латвией государстве" лучше, чем в Испании.

Напомним, досрочные президентские выборы в Турции завершились победой Реджепа Эрдогана в первом туре. По предварительным данным (официальные итоги будут оглашены 29 июня), действующий президент набрал 52,58% голосов. Его ближайший соперник, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже - 30,64%. В выборах приняли участие 87% избирателей - это самый высокий показатель с 1987 года.

Комментарии 5
А кто1 час назад
А кто бы поставил этому мозги на место? Ну пусть не с первого удара.
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Кузя 49 минут назад
Образец того , как можно ничего не делать , а жить припеваючи. Руки холенные , дорогой костюм , щечки наел , а всего то надо хотя бы раз в неделю сделать анализ событий вокруг с "правильным акцентом ". Вот интересно , как он будет петь , когда "акцент" в Европе изменится ? Наверное откажется от своего чудесного места , вернётся в Латвию и уйдёт в затворники в монастырь . Это так естественно для него.
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Он их 57 минут назад
в Америке про..ал.

Песенку Шнурова про выборы напомнить?
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