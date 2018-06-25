Пабрикс поставил президентские выборы в Турции в пример России (5)
Досрочные президентские выборы в Турции, в результате которых победу одержал действующий глава государства Реджеп Эрдоган, показали, что в этой стране соблюдаются демократические ценности. Такое мнение в своем Twitter высказал депутат Европарламента Артис Пабрикс.
Прошедшие в Турции выборы он завуалировано сравнил с переизбранием Владимира Путина на пост президента России.
"Сегодняшние выборы президента в Турции напомнили, что демократии там по-прежнему больше, чем у некоторых наших соседних стран", - написал Пабрикс.
Šodienas prezidenta vēlēšanas Turcijā atgādina,ka demokrātijas tur joprojām vairāk nekā dažā labā mūsu kaimiņvalstī.— Artis Pabriks (@Pabriks) 24 июня 2018 г.
Один из пользователей в ответ на публикацию евродепутата отметил, что по некоторым показателям ситуация со свободой слова в Турции и "соседнем с Латвией государстве" лучше, чем в Испании.
Pēc @Freemuse98 ziņojuma par mākslinieciskās brīvības ievērošanu pasaulē, demokrātijas un vārda brīvības vairāk ir gan Turcijā, gan dažā labā mūsu kaimiņvalstī. Visvairāk ieslodzīto mākslinieku saistībā ar savu radošo darbību ir Spānijā!— ANCLatvija (@AncLatvija) 24 июня 2018 г.
Напомним, досрочные президентские выборы в Турции завершились победой Реджепа Эрдогана в первом туре. По предварительным данным (официальные итоги будут оглашены 29 июня), действующий президент набрал 52,58% голосов. Его ближайший соперник, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже - 30,64%. В выборах приняли участие 87% избирателей - это самый высокий показатель с 1987 года.
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