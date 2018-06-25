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Досрочные президентские выборы в Турции, в результате которых победу одержал действующий глава государства Реджеп Эрдоган, показали, что в этой стране соблюдаются демократические ценности. Такое мнение в своем Twitter высказал депутат Европарламента Артис Пабрикс.

Прошедшие в Турции выборы он завуалировано сравнил с переизбранием Владимира Путина на пост президента России.

"Сегодняшние выборы президента в Турции напомнили, что демократии там по-прежнему больше, чем у некоторых наших соседних стран", - написал Пабрикс.

Šodienas prezidenta vēlēšanas Turcijā atgādina,ka demokrātijas tur joprojām vairāk nekā dažā labā mūsu kaimiņvalstī. — Artis Pabriks (@Pabriks) 24 июня 2018 г.

Один из пользователей в ответ на публикацию евродепутата отметил, что по некоторым показателям ситуация со свободой слова в Турции и "соседнем с Латвией государстве" лучше, чем в Испании.

Pēc @Freemuse98 ziņojuma par mākslinieciskās brīvības ievērošanu pasaulē, demokrātijas un vārda brīvības vairāk ir gan Turcijā, gan dažā labā mūsu kaimiņvalstī. Visvairāk ieslodzīto mākslinieku saistībā ar savu radošo darbību ir Spānijā! — ANCLatvija (@AncLatvija) 24 июня 2018 г.

Напомним, досрочные президентские выборы в Турции завершились победой Реджепа Эрдогана в первом туре. По предварительным данным (официальные итоги будут оглашены 29 июня), действующий президент набрал 52,58% голосов. Его ближайший соперник, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже - 30,64%. В выборах приняли участие 87% избирателей - это самый высокий показатель с 1987 года.