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Епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис, которого партия "Согласие" выдвинула своим кандидатом на пост президента Латвии, столкнулся с неожиданной реакцией латышского общества, которое в большинстве своем стало называть священнослужителя предателем латвийского народа.

При этом, решение Спрогиса пойти в политику вызвало негативный резонанс не только в политических и общественных кругах, но и в баптистском сообществе, которое призвало отныне не ассоциировать его с баптистским приходом.

Спрогис на своей странице Facebook опубликовал пост, в котором высказывает свое отношение к происходящему.

По словам Спрогиса, в его жизни было всякое, в том числе и очень тяжелые моменты, но такого, как происходит сейчас, ему еще не приходилось переживать.

"Меня сегодня бьет, как никогда. Я стал предателем. До сих пор и я, и окружающие меня люди верили, что я хороший человек, верный друг, священник, любящий человек, отец и сын, и гражданин этой страны... А потом меня пригласили принять участие в парламентских выборах. Стать кандидатом на пост президента страны", - пишет Спрогис, подчеркивая, что в одночасье стал предателем.

По словам священнослужителя, он откликнулся на предложение партии, которая уже несколько выборов подряд получает большинство голосов, но не входит в коалицию только потому, что она "русская партия".

"Наблюдая за деятельностью правящей коалиции в последний год, надо признать, что многие честные политики, пытались добиться развития государства тяжелым трудом. Их вклад невозможно недооценить. Но в конечном результате наше государство находится в жалком финансовом, политическом и также моральном состоянии. Многие политики правящей коалиции все время призывают идти за ними и "не дружить с русскими", - пишет Спрогис.

Но, как он считает, под русскими подразумеваются и русские, и литовцы, и белорусы, и украинцы, и поляки, и евреи, все те, кто для коммуникации выбрал русский язык. И это несмотря на то, что в этой "русской партии" также работают латыши - умные, думающие, мотивированные сделать Латвию лучше, желающие улучшить благосостояние народа.

По словам Петериса Спрогиса, как только новость о его выдвижении кандидатом на пост президента прозвучала публично, он в одночасье стал врагом и весь его мир рухнул.

"Я стал предателем для многих латышей, как будто бы предал идеалы независимой Латвии - признание оккупации Латвии и укрепление латышского, как единственного государственного языка. Неужели думают, что я влез в грязную политику и меня можно купить", - пишет кандидат в президенты.

По его словам, есть вещи, которые для него остаются неизменными.

"Я все время считал и продолжу считать, что Латвия была оккупирована. Я считаю, что только латышский язык должен быть языком независимой Латвии. Об этом знает не только "Согласие". В мире существуют разные взгляды и политические убеждения, разные позиции по тем или иным вопросам, однако это не мешает людям работать вместе. Именно разные взгляды на некоторые вещи дают новые возможности для диалога, который начат и я надеюсь, даст хорошие результаты", - написал Спрогис.

Кандидат в президенты также указал, что даже если его будут называть предателем, он не отступит от идеи баллотироваться на пост президента.

"Все новое зачастую приходит невовремя. Не хватает опыта, поддержки или еще чего-то. Но это мой путь. Я его чувствую и продолжу идти по этому пути. Можете меня называть, как хотите, но я приму участие в выборах! Я буду идти так долго, сколько смогу и насколько хватит моих сил. Я мечтаю о Латвии, в которой все мы, независимо от национальностей, чувствуем принадлежность, безопасность, необремененность и необратимость. Я мечтаю о Латвии, в которой мы все от всего сердца даем только лучшее, что можем", - написал баптистский священник.

Īsumā.

Tie, kas atļaujas mani kritizēt = lohi.

Saskaņa normāli džeki, par valsti no sirds+rajona domā. Pārējie ir korumpēti krāni, kas nolaiduši valsti.



Rīgā valdošo vājprātu, atpalicību, korupciju,klajo nolaidību, protams, ne ar burtu nepiemin.



Nevis nodevējs, bet prasts āpsis pic.twitter.com/2Up1e0KmdF — Girts (@GirtsS) June 25, 2018

"Savukārt “Saskaņā” esmu iepazinies ar cilvēkiem, kuriem ir svarīga mūsu valsts nākotne."



Šaubu nav. Kremļa struktūrās daudzi domā par mūsu valsts nākotni.



Nodevējs? Nē. Mani, piem, nevar nodot tie, kam es neuzticos.. Oportūnists gan. Un noderīgais... https://t.co/cwGLpA2noD — 5eris (@Sipolklopsis) June 25, 2018

Bija gaišs cilvēks Augusts Kirhenšteins, dabūja divus Trīszvaigžņu ordeņus, nu tāds Pēteris Sproģis, tikai vēl jaukāks. Uz atvadām Ulmanim teica aizkustinošu pateicības runu. 1940. gadā. Un te stāsts par 1940 gadu https://t.co/k5D70NmvpU — Rita Eva Naseniece (@RitaEvaNa) June 21, 2018

Arī mani šī ziņa šokēja. Vai nu viņam to vajadzēja? Vai tā ir viņa pārliecība? Sajūta, ka tas ir cits Pēteris Sproģis. Bet nē - tas pats vien ir:(( — Māra Krontāle (@MaraKrontale) June 18, 2018