"Исповедь грешника или как я стал врагом": размышления кандидата в президенты (28)

фото

Политика | 26 июня 2018 года, 08:02

Епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис, которого партия "Согласие" выдвинула своим кандидатом на пост президента Латвии, столкнулся с неожиданной реакцией латышского общества, которое в большинстве своем стало называть священнослужителя предателем латвийского народа.

При этом, решение Спрогиса пойти в политику вызвало негативный резонанс не только в политических и общественных кругах, но и в баптистском сообществе, которое призвало отныне не ассоциировать его с баптистским приходом.

Спрогис на своей странице Facebook опубликовал пост, в котором высказывает свое отношение к происходящему.

По словам Спрогиса, в его жизни было всякое, в том числе и очень тяжелые моменты, но такого, как происходит сейчас, ему еще не приходилось переживать.

"Меня сегодня бьет, как никогда. Я стал предателем. До сих пор и я, и окружающие меня люди верили, что я хороший человек, верный друг, священник, любящий человек, отец и сын, и гражданин этой страны... А потом меня пригласили принять участие в парламентских выборах. Стать кандидатом на пост президента страны", - пишет Спрогис, подчеркивая, что в одночасье стал предателем.

По словам священнослужителя, он откликнулся на предложение партии, которая уже несколько выборов подряд получает большинство голосов, но не входит в коалицию только потому, что она "русская партия".

"Наблюдая за деятельностью правящей коалиции в последний год, надо признать, что многие честные политики, пытались добиться развития государства тяжелым трудом. Их вклад невозможно недооценить. Но в конечном результате наше государство находится в жалком финансовом, политическом и также моральном состоянии. Многие политики правящей коалиции все время призывают идти за ними и "не дружить с русскими", - пишет Спрогис.

Но, как он считает, под русскими подразумеваются и русские, и литовцы, и белорусы, и украинцы, и поляки, и евреи, все те, кто для коммуникации выбрал русский язык. И это несмотря на то, что в этой "русской партии" также работают латыши - умные, думающие, мотивированные сделать Латвию лучше, желающие улучшить благосостояние народа.

По словам Петериса Спрогиса, как только новость о его выдвижении кандидатом на пост президента прозвучала публично, он в одночасье стал врагом и весь его мир рухнул.

"Я стал предателем для многих латышей, как будто бы предал идеалы независимой Латвии - признание оккупации Латвии и укрепление латышского, как единственного государственного языка. Неужели думают, что я влез в грязную политику и меня можно купить", - пишет кандидат в президенты.

По его словам, есть вещи, которые для него остаются неизменными.

"Я все время считал и продолжу считать, что Латвия была оккупирована. Я считаю, что только латышский язык должен быть языком независимой Латвии. Об этом знает не только "Согласие". В мире существуют разные взгляды и политические убеждения, разные позиции по тем или иным вопросам, однако это не мешает людям работать вместе. Именно разные взгляды на некоторые вещи дают новые возможности для диалога, который начат и я надеюсь, даст хорошие результаты", - написал Спрогис.

Кандидат в президенты также указал, что даже если его будут называть предателем, он не отступит от идеи баллотироваться на пост президента.

"Все новое зачастую приходит невовремя. Не хватает опыта, поддержки или еще чего-то. Но это мой путь. Я его чувствую и продолжу идти по этому пути. Можете меня называть, как хотите, но я приму участие в выборах! Я буду идти так долго, сколько смогу и насколько хватит моих сил. Я мечтаю о Латвии, в которой все мы, независимо от национальностей, чувствуем принадлежность, безопасность, необремененность и необратимость. Я мечтаю о Латвии, в которой мы все от всего сердца даем только лучшее, что можем", - написал баптистский священник.

Комментарии 28
v1 час назад
нынешний ку клус клан, состоит из patriotsov всех мастей, которые в первую очередь будут заботиться о своем кармане, любое новое, в их понятии,это есть покушение на свое благополучие,поэтому они своими рогами и копытами,будут цепляться за свои мягкие кресла,но не допустят никого,кто хоть потенциально может оторвать их от кормушки. ибо давно заложили свою совесть в ломбард, а человек без совести,уже не человек.
2
Ответить
Это не наш герой2 часа назад
Если Спрогис, как и нацыки, считает, что была оккупация, и считает, что все жители должны говорить и учиться на одном латышском языке, то Спрогис не наш президент, а нас, русскоязычных, тут 40%.
7
Ответить
срань1 час назад
чувак ты крут конечно,но тебя съедят акулы и ты знаешь про кого я
4
Ответить