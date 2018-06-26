Опубликован призыв "дружить" против прокремлевских партий (20)

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Политика | 26 июня 2018 года, 07:45

Объединение партий "Новое Единство" обратилось к другим политическим организациям с призывом договориться перед выборами 13-го Сейма о том, чтобы "не сотрудничать с прокремлевскими партиями".

Призыв подписать меморандум обращен к Новой консервативной партии, национальному объединению VL-TB/LNNK, Союзу "зеленых" и крестьян, объединению "Для развития/За!", партии "Прогрессивные", Латвийскому объединению регионов и KPV LV.

Председатель правления "Нового Единства" Кришьянис Кариньш призывает партии подписать меморандум, в котором выражена ясная поддержка проевропейской, демократической политике, чтобы подтвердить таким образом неизменность текущего геополитического курса Латвии.

"События последних недель во внутренней политике Латвии и предвыборную активность отдельных партий нельзя истолковать иначе, как недвусмысленные попытки России внести раскол к евроатлантическое сообщество, а приход прокремлевских сил к власти в Латвии будет означать изменение курса внешней политики", - заявил председатель "Единства" Арвил Ашераденс.

Он подчеркнул, что демократически-центристские и национально-консервативные партии должны осознавать серьезность ситуации и предпринять минимальные меры, договорившись "не сотрудничать с прокремлевскими силами и их сателлитами в латвийской политике".

Комментарии 20
Well2 часа назад
Дружите, нацисты, между собой, меняйте названия, оставаясь при кормушках, и скорее сожрите друг друга.
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Рождённые в СССР2 часа назад
Блядинство уже не знает в чём и как соригинальничать, лишь бы остаться у "кормушки" и рейтинг из-под плинтуса вытащить.. А если вскрыть мешки КГБ, то сами окажутся все прокремлёвцами.
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Grr2 часа назад
Kāpēc tu doma, ka Kremļa agenti ir Ušakovs un Zdanoka? Ķremļa taču muļķi nezež, prieks kam viniem tie, kam jau vairākiem gadiem nav spēku tikt pie varas? Prieks kam viniem tie, par kuriem katrā stūrī bļauj - Kremļa agenti? Nē, draudziņš, īstie ir tie, kas labi samaskējušās, kas visskaļak kliedz par tiem agentiem! Vai tu pats gadījumā nav agents?
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