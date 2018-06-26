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Объединение партий "Новое Единство" обратилось к другим политическим организациям с призывом договориться перед выборами 13-го Сейма о том, чтобы "не сотрудничать с прокремлевскими партиями".

Призыв подписать меморандум обращен к Новой консервативной партии, национальному объединению VL-TB/LNNK, Союзу "зеленых" и крестьян, объединению "Для развития/За!", партии "Прогрессивные", Латвийскому объединению регионов и KPV LV.

Председатель правления "Нового Единства" Кришьянис Кариньш призывает партии подписать меморандум, в котором выражена ясная поддержка проевропейской, демократической политике, чтобы подтвердить таким образом неизменность текущего геополитического курса Латвии.

"События последних недель во внутренней политике Латвии и предвыборную активность отдельных партий нельзя истолковать иначе, как недвусмысленные попытки России внести раскол к евроатлантическое сообщество, а приход прокремлевских сил к власти в Латвии будет означать изменение курса внешней политики", - заявил председатель "Единства" Арвил Ашераденс.

Он подчеркнул, что демократически-центристские и национально-консервативные партии должны осознавать серьезность ситуации и предпринять минимальные меры, договорившись "не сотрудничать с прокремлевскими силами и их сателлитами в латвийской политике".