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Заместитель председателя национального объединения Visu Latvijai!—Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Гайдис Берзиньш и депутат Эйнар Цилинскис (VL-TB/LNNK) не намерены баллотироваться на выборах в Сейм 13-го созыва.

Берзиньш сказал, что не планирует уходить из политики и останется активным членом нацблока, "отстаивая консервативные ценности, как и прежде". Он также продолжит выполнять обязанности зампредседателя партии.

Цилинскис сказал, что по окончании срока депутатских полномочий хотел бы работать по специальности - в отрасли, связанной с окружающей средой и климатом.

Берзиньш и Цилинскис были также депутатами Сейма 10-го и 11-го созывов.