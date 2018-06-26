Берзиньш и Цилинскис не планируют баллотироваться на выборах в Сейм (1)
Политика | 26 июня 2018 года, 14:10
Заместитель председателя национального объединения Visu Latvijai!—Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Гайдис Берзиньш и депутат Эйнар Цилинскис (VL-TB/LNNK) не намерены баллотироваться на выборах в Сейм 13-го созыва.
Берзиньш сказал, что не планирует уходить из политики и останется активным членом нацблока, "отстаивая консервативные ценности, как и прежде". Он также продолжит выполнять обязанности зампредседателя партии.
Цилинскис сказал, что по окончании срока депутатских полномочий хотел бы работать по специальности - в отрасли, связанной с окружающей средой и климатом.
Берзиньш и Цилинскис были также депутатами Сейма 10-го и 11-го созывов.
нахапали на безбедную длинную жизнь себе, родичам можно и отдыхать, радоваться жизни
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