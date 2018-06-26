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Пользователи латвийского сегмента Twitter комментируют новость о том, что из-за засухи в сельском хозяйстве Латвии объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.

Об этом ранее сообщил министр земледелия Янис Дуклавс, отметив, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций.

Также ранее стало известно, что Дуклавс побывал в нескольких крестьянских хозяйствах Курземе и обсудил сложившуюся в сельском хозяйстве ситуацию с сельскими предпринимателями и представителями местных самоуправлений.

Действия министра земледелия комментирует специалист по общественным отношениям Иво Киршблатс.

"Пока другие только мечтают, Дуклавс просит", - пишет он.

Kamēr citi tikai sapņo, Dūklavs lūdz. — Ivo Kiršblats (@kirshblac) 26 июня 2018 г.

На аргументацию Дуклавса обращает внимание эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтс.

""Был в яблоневом саду, где погибли посадки. Ущерб в данный момент очень большой", - отметил Дуклавс", - цитирует министра Линкайтс.

"Biju ābeļdārzā, kur stādījumi ir gājuši bojā. Skāde pašlaik ir liela,” norādīja Dūklavs. #DūklāvsRedz! — Tālis Linkaits (@Talis_L) 26 июня 2018 г.

Сказанное Дуклавсом не оставило равнодушным и экономиста Игоря Касьянова.

"Аргументационные способности этого господина очаровывают. Если его собака виляет хвостом, значит, все собаки страны счастливы. Если в офисе не бросаются пластмассовыми бутылками, значит, нигде не бросаются. Если у соседа высохла яблоня, то страдают все фермеры страны", - пишет он.

Fascinē kunga argumentācijas spējas. Ja viņa suns luncina asti, tad visā valstī suņi laimīgi. Ja ofisā nemētājas plastmases pudeles, tad nemētājas nekur. Ja ābeles kaimiņam nokaltušas, tad visā valstī lauksaimnieki cieš. :D — Igors Kasjanovs (@Miesnieks_LV) 26 июня 2018 г.

"У меня в саду погибла туя. Но я что-то чувствую себя виноватым: или посадил на сквозняк, или мало поливал. Надо было сразу обратиться к Дуклавсу за компенсацией", - ответил на это Линкайтс.

Man dārzā arī viena tūja nokalta. Bet es kaut kā sajutos vainīgs: vai nu caurvējā iestādīju, vai par maz laistīju. Vajadzēja uzreiz uzrādīt Dūklavam kompensācijai — Tālis Linkaits (@Talis_L) 26 июня 2018 г.

Иронизирует над аргументацией министра также пользователь Иева с никнеймом Angry by default.

"Дуклавс: Яблоня не виляет хвостом. Яблоне нужна компенсация", - пишет она.

Dūklavs: Ābele neluncina asti. Ābelei vajag kompensāciju. — angry by default (@ieva_w) 26 июня 2018 г.

Эксперт по окружающей среде Яна Симановска допускает, что сельскому хозяйству в Латвии и впредь придется сталкиваться с проблемами климата.

"Изменения климата по-прежнему #ДуклавсНеВидит. Впредь каждый год могут запрашивать объявление чрезвычайной ситуации на селе. Я очень хочу, чтобы я оказалась неправа", - пишет она.

Klimata pārmaiņas vēl arvien #DūklavsNeredz. Turpmāk katru gadu varēs sludināt laukos ārkārtas situāciju. Es ļoti vēlētos, lai man nebūtu taisnība. https://t.co/g8GLybiWlj — Jana Simanovska (@JanaSima) 26 июня 2018 г.

Ситуацию в отрасли сельского хозяйства комментирует также IT-специалист Дмитрий Голубев.

"Начинает казаться, что чрезвычайной ситуацией на селе являются те моменты, когда чрезвычайная ситуация не объявляется", - написал он.

Sāk šķist, ka patiesi ārkārtas situācija laukos ir tie brīži, kad ārkārtas situācija nav izsludināta https://t.co/N1CeuHb5fx — Dmitry Golubev (@lastguru_net) 26 июня 2018 г.

Напомним, с просьбами объявить чрезвычайное положение в Министерство земледелия обратились 25 самоуправлений, пострадавших от засухи.

Ранее возмущение пользователей вызвали другие слова Дуклавса. Тогда в ответ на замечание о большом количестве мусора в Латвии он заявил, что "не видит ни одной бутылки".

Фото: flickr.com/EU2017EE Estonian Presidency