Twitter шутит: Дуклавс открыл глаза и увидел стихийное бедствие (4)

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Политика | 26 июня 2018 года, 21:13

Пользователи латвийского сегмента Twitter комментируют новость о том, что из-за засухи в сельском хозяйстве Латвии объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.

Об этом ранее сообщил министр земледелия Янис Дуклавс, отметив, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций.

Также ранее стало известно, что Дуклавс побывал в нескольких крестьянских хозяйствах Курземе и обсудил сложившуюся в сельском хозяйстве ситуацию с сельскими предпринимателями и представителями местных самоуправлений.

Действия министра земледелия комментирует специалист по общественным отношениям Иво Киршблатс.

"Пока другие только мечтают, Дуклавс просит", - пишет он.

На аргументацию Дуклавса обращает внимание эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтс.

""Был в яблоневом саду, где погибли посадки. Ущерб в данный момент очень большой", - отметил Дуклавс", - цитирует министра Линкайтс.

Сказанное Дуклавсом не оставило равнодушным и экономиста Игоря Касьянова.

"Аргументационные способности этого господина очаровывают. Если его собака виляет хвостом, значит, все собаки страны счастливы. Если в офисе не бросаются пластмассовыми бутылками, значит, нигде не бросаются. Если у соседа высохла яблоня, то страдают все фермеры страны", - пишет он.

"У меня в саду погибла туя. Но я что-то чувствую себя виноватым: или посадил на сквозняк, или мало поливал. Надо было сразу обратиться к Дуклавсу за компенсацией", - ответил на это Линкайтс.

Иронизирует над аргументацией министра также пользователь Иева с никнеймом Angry by default.

"Дуклавс: Яблоня не виляет хвостом. Яблоне нужна компенсация", - пишет она.

Эксперт по окружающей среде Яна Симановска допускает, что сельскому хозяйству в Латвии и впредь придется сталкиваться с проблемами климата.

"Изменения климата по-прежнему #ДуклавсНеВидит. Впредь каждый год могут запрашивать объявление чрезвычайной ситуации на селе. Я очень хочу, чтобы я оказалась неправа", - пишет она.

Ситуацию в отрасли сельского хозяйства комментирует также IT-специалист Дмитрий Голубев.

"Начинает казаться, что чрезвычайной ситуацией на селе являются те моменты, когда чрезвычайная ситуация не объявляется", - написал он.

Напомним, с просьбами объявить чрезвычайное положение в Министерство земледелия обратились 25 самоуправлений, пострадавших от засухи.

Ранее возмущение пользователей вызвали другие слова Дуклавса. Тогда в ответ на замечание о большом количестве мусора в Латвии он заявил, что "не видит ни одной бутылки".

Фото: flickr.com/EU2017EE Estonian Presidency

Комментарии 4
Да херня все это2 часа назад
Америка нас прокормит .....а ты дед санки ремонтируй
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yes2 часа назад
какое зерно, все поют и пляшут пидралалу
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Патриот 1 час назад
Это он с праздника Лиго проснулся, пернул с будуна ну и выполил что пришло в голову. Вот какое нахрен сельское хозяйство с такими министрами упырями. Фуй, какое позорище!!!
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