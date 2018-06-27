Политика |

Несмотря на то, что в Латвии есть "резервы внутренней рабочей силы", гастарбайтеров в стране становится все больше. Об этом в интервью газете Neatkarīgā рассказала заместитель директора Департамента по политике рынка труда Министерства благосостояния (Минблаг), руководитель Комитета занятости Евросоюза Илзе Звидриня.

Сейчас в Госагентстве занятости (ГАЗ) зарегистрированы 59 500 безработных, то есть уровень безработицы составляет 6,4%. Звидриня пояснила, что в последние годы увеличилось количество безработных инвалидов и людей старше 50 лет - они составляют 40% от общего числа безработных.

По ее словам, более 30% безработных остаются нетрудоустроенными дольше года и большинство из них ранее выполняли простую работу.

В свою очередь, сейчас на рынке труда есть 19 500 вакансий, что в два раза больше, чем год назад, рассказала Звидриня. Она отметила, что сложнее всего заполнить рабочие места в Риге - только 34% вакансий удается заполнить в течение месяца, в 66% случаях поиски работников идут дольше. Больше всего в рабочей силе нуждаются отрасли строительства, обрабатывающего производства, розничной торговли, оптовой торговли, транспорта. Также есть много вакансий связанных с профессиями, помощник рабочего, дворник и т.д., отметила представитель Минблага.

На вопрос о том, смогли бы гастарбайтеры стать решением для трудно заполняемых вакансий, Звидриня заявила, что сначала стоит сфокусироваться на местной рабочей силе и ее максимальном вовлечении в процессы на рынке труда.

"У нас еще есть внутренние резервы, кому предложить работу", - указала представитель Минблага.

По ее словам, работодателям, которые высказывают желание пригласить зарубежные кадры, Госагентсво занятости сначала предлагает местные человеческие ресурсы.

В то же время статистика показывает, что в Латвии гастарбайтеров становится все больше - если 1 января 2016 года было выдано 3596 разрешений на работу, 1 января 2017 года таких разрешений было 4400, а в январе этого года - 5446.

Больше всего гастарбайтеров трудоустроены в отрасли услуг сухопутного транспорта и в производстве. Заграничные рабочие чаще всего приезжают в Латвию из Украины, Белоруссии и России, также есть гастарбайтеры из таких стран как Индия, Филиппины, Китай.

Согласно статистике, если человек предпенсионного возраста остается без работы, очень велика вероятность, что он станет безработным на длительное время, отметила Звидриня. Поэтому очень важно проводить превентивную работу, чтобы у человека рабочее место сохранилось как можно дольше.

По словам Звидрини, ГАЗ в скором времени станет осуществлять проект активного старения, проводя аудиты на предприятиях, чтобы понять, как можно продлить рабочую жизнь трудоустроенных людей.

Она также указала, что идут дискуссии о возможности ввести систему квот, предусматривающую обязательство работодателя нанимать определенный процент людей с инвалидностью, который бы соответствовал числу уже трудоустроенных на предприятии персон.

Однако, по словам Звидрини, работодатели не поддерживают эту идею. В то время как в других странах существует такое условие. Более того, если работодатель отказывается его выполнять, он должен заплатить штраф, отметила Звидриня.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики предлагает облегчить получение "синей карты" ЕС для высококвалифицированных гастарбайтеров без соответствующего образования.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2012-2016 гг. в Латвии было выдано 258 первичных "синих карт" ЕС, 66% из них - старшим специалистам по ИКТ, в основном - гражданам Украины, России, Белоруссии и Китая.