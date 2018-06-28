"Тактика Кремля - внести раскол": Дзинтарс не попал в "черный список" РФ (12)

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Политика | 28 июня 2018 года, 08:46

В список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку так называемого "закона Магнитского", не включен лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс, несмотря на то, что туда попали его однопартийцы. Об этом Дзинтарс сообщил в интервью Латвийскому телевидению, отметив, что до сих пор нет подтверждений обратному.

По словам Дзинтарса, в связи с этим он решил проконсультироваться с экспертами латвийских спецслужб, которые пояснили, что это может быть тактикой России, которая хочет внести раскол в ряды партий.

"Мое отсутствие в российском "черном списке" может быть тактикой этой страны - часть политиков включить в список, часть нет, чтобы внести раскол и интриги, как внутри партии, так и между другими политическими силами. Поэтому, я думаю, что мое не включение в "черный список" - это осознанный шаг, именно чтобы оказать такую медвежью услугу. Но для многих политиков это стало даже неким бонусов в предвыборный период, так как во всех социальных сетях новость о персонах нон грата была номером один", - сказал Дзинтарс.

Напомним, Министерство иностранных дел России 19 июня предоставило Посольству Латвии в Москве "черный список" граждан Латвии, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Список составлен в ответ на санкции по делу Сергея Магнитского, пояснили во внешнеполитическом ведомстве Латвии.

Латвийский МИД не удивлен вручением этого списка и считает, что этот шаг не направлен на улучшение двухсторонних отношений.

Официально имена в списке не подлежат публикации, однако о своем попадании в российский стоп-лист сообщили многие латвийские политики, в том числе министр юстиции Дзинтарс Расначс, депутаты Сейма Хосам Абу Мери, Андрей Юдин, Артис Кайминьш, Янис Домбрава и другие.

Фото: flickr.com

Комментарии 12
Sedna48 минут назад
Ну раз так, то Дзинтарсом и вся эта его гопкомпания нацистов - агенты Кремля.Как-то так.Ай-ай.
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Дора38 минут назад
Нет уж , Дзинтарс, нет уж. Доктор сказал в морг, значит в морг. Раз агрессивный Путин тебе разрешил ездить Москву, значит сильно тебе доверяет, и ты его человек. Не оправдывайся,глупышка, всё всё поняли, враг латышского народа.
:))))))))))))
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Факт 29 минут назад
Вот же дурачок какой - это наверно отличительная особенность членов этой партии. То что его нет в этом списке вполне объяснимо - он просто был включён ранее. Проверить может, как Калниете - прилететь в Москву и провести ночь в транзитной зоне.
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