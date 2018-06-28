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В список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку так называемого "закона Магнитского", не включен лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс, несмотря на то, что туда попали его однопартийцы. Об этом Дзинтарс сообщил в интервью Латвийскому телевидению, отметив, что до сих пор нет подтверждений обратному.

По словам Дзинтарса, в связи с этим он решил проконсультироваться с экспертами латвийских спецслужб, которые пояснили, что это может быть тактикой России, которая хочет внести раскол в ряды партий.

"Мое отсутствие в российском "черном списке" может быть тактикой этой страны - часть политиков включить в список, часть нет, чтобы внести раскол и интриги, как внутри партии, так и между другими политическими силами. Поэтому, я думаю, что мое не включение в "черный список" - это осознанный шаг, именно чтобы оказать такую медвежью услугу. Но для многих политиков это стало даже неким бонусов в предвыборный период, так как во всех социальных сетях новость о персонах нон грата была номером один", - сказал Дзинтарс.

Напомним, Министерство иностранных дел России 19 июня предоставило Посольству Латвии в Москве "черный список" граждан Латвии, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Список составлен в ответ на санкции по делу Сергея Магнитского, пояснили во внешнеполитическом ведомстве Латвии.

Латвийский МИД не удивлен вручением этого списка и считает, что этот шаг не направлен на улучшение двухсторонних отношений.

Официально имена в списке не подлежат публикации, однако о своем попадании в российский стоп-лист сообщили многие латвийские политики, в том числе министр юстиции Дзинтарс Расначс, депутаты Сейма Хосам Абу Мери, Андрей Юдин, Артис Кайминьш, Янис Домбрава и другие.

Фото: flickr.com