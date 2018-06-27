Президента Польши наградили орденом Трех звезд (9)

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Политика | 27 июня 2018 года, 12:01

За заслуги на благо Латвийского государства президент Польши Анджей Дуда удостоен ордена Трех звезд, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Орденский капитул решил наградить президента Польши орденом Трех звезд I степени и орденской цепью, а также присвоить ему статус кавалера орденского Большого креста.

За заслуги перед Латвийским государством орден Трех звезд III и статус кавалера ордена присвоен также послу Грузии в Латвии Теймуразу Джанджалии.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда 26-28 июня находится с официальным визитом в Латвии, сегодня он встретится в Рижском замке с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

Комментарии 9
Домовой57 минут назад
Разбрасывание высшими орденами страны без РЕАЛЬНЫХ ЗАСЛУГ приводит к полному их обесцениванию и девальвации. В данном случае, по своей значимости, орден превратился в обычный туристический СУВЕНИР. Каковы правители, таковы и нравы.
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Ваня1 час назад
Напомните пожалуйста,а что он такого сделал что ему орден дали? Помогал гавкать на Россию?
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Рита1 час назад
В ряду баранов синдиката лондон-рим-вашингтон пополнение.
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