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Бывший епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис отозвал свое участие в выборах в 13-й Сейм и не будет кандидатом на пост президента от партии "Согласие". Об этом Спрогис сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 45 лет. Это время раздумий и вопросов. Некоторое время назад я заявил, что готов идти в политику, пройти этот путь, чтобы воплотить мечту о лучшей Латвии. Моей целью было, есть и будет - поиск примирения в расколотом обществе Латвии, чтобы мы могли формировать единую страну, в которой все чувствуют себя в безопасности и не отверженными. Для того, чтобы это произошло, мы должны научиться прощать, научиться уважать опыт и мнение друг друга, а не жить в абсурдной уверенности, что "только я знаю все лучше всех". К сожалению, с этим у нас по-прежнему трудно”, - написал Спронгис.

Он подчеркнул, что в Латвии неверно расставлены акценты в том, что по-настоящему важно для страны.

"Латышскому языку не угрожает несколько частных вузов с русским языком обучения, но угрожает большое количество детей эмигрантов, дети которых на латышском языке могут сказать: "Paldies! Un sveiki!". Но нет достаточной смелости, чтобы что-то с этим сделать. Не надо много ума, чтобы перед выборами поиграть в патриотов, в который раз поднимая языковой вопрос. Мы продолжаем задавать одни и те же вопросы, на которые ответить невозможно, не обидев одну и не задев другую часть общества. Нам надо не только искать новые ответы, надо начинать задавать новые вопросы. Еще раз напомню, что моя позиция неизменна — я выступаю за признание оккупации Латвии и за латышский язык, как единственный государственный", - написал Спрогис.

Он выразил благодарность партии "Согласие" за оказанную честь и отметил, что выступает за "поиск диалога со всеми - Востоком, Западом, Севером и Югом".

"Я хотел идти быстро и делать то, что могу. И все же для того, чтобы пойти далеко, мне нужно идти медленно. Знаю, что после этого заявления снова будут звучать разные мнения. Все будут знать обо мне все лучше, чем я сам. Свой выбор я сделал сам, шел по пути своего сердца. Уверен, что мое трудное решение - идти дальше и медленнее - лучший подарок, который я могу подарить себе и своей семье на день рождения”, - написал Спрогис, сообщив, что снимает свою кандидатуру на пост президента от партии "Согласие".

Добавим, зампредседателя партии "Согласие" Янис Урбанович выразил недоумение в связи с заявлением Спрогиса, отметив, что не был информирован об этом решении.

Напомним,"Согласие" ранее утвердила Спрогиса в качестве кандидата на президентский пост. Предполагалось, что Спрогис может возглавить список кандидатов в депутаты от "Согласия" в Видземе, а кандидат партии в премьер-министры Вячеслав Домбровский - в Риге.

25 июня Спрогис написал в своем Facebook о том, как он столкнулся с неожиданной реакцией латышского общества, которое в большинстве своем назвало священнослужителя предателем латвийского народа.

Фото: facebook.com/peteris.sprogis1