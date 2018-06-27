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Партия "Согласие" с пониманием отнеслась к решению Петериса Спрогиса отказаться от участия в выборах, об этом сообщил лидер "Согласия" Нил Ушаков на своей странице в Facebook. По его словам, Спрогиса "сломали" те силы, кто не желает перемен и сплочения общества.

"То, что за последние 10 дней пытались сделать с Петерисом Спрогисом, ясный сигнал каждому, кто желает перемен в своей стране и сплочения народа. Это сигнал каждому от нынешней правящей элиты - не лезь! Мы тебя сломаем! Петерис в эти дни выбрал самое важное - семью. И мы все с ним вместе в его решении! Наша же команда дальше понесет идеи его манифеста. В нем все сказано правильно", - написал Ушаков.

Также на решение Спрогиса отреагировал кандидат в премьеры от "Согласия" Вячеслав Домбровский, который считает, что против Петериса Спрогиса была развернута беспрецедентная враждебная кампания.

Как Домбровский пишет в Facebook, жертвой этой кампании стала и семья Спрогиса. Он считает, что Спрогис поступил, как "достойный уважения человек, в первую очередь решив защитить свою семью от дальнейших посягательств".

"Петерис - достойный человек. Поэтому мы номинировали его на пост Президента нашей страны. Потому что у него есть ясное видение того, как объединить народ Латвии. Но мы испытали удивление и горечь от того, что видели в латвийском обществе за последние дни. Против Петериса и его семьи была развёрнута беспрецедентная и организованная кампания ненависти. К сожалению, жертвой этой кампании стала также его семья. В этой ситуации Петерис поступил как достойный человек - в первую очередь решив защитить свою семью от дальнейших нападок. Мы понимаем и уважаем его решение", - написал Домбровский.

Как указал Домбровский, решение Спрогиса достойно уважения. "Произошедшее ярко подтверждает, насколько важно объединять латвийское общество. Мы продолжим этот путь", - добавил политик.

В свою очередь зампредседателя "Согласия" Янис Урбанович выразил недоумение в связи с его заявлением, отметив, что не был информирован об этом решении.

Пока "Согласие" не комментирует, кто на выборах возглавит его список в Видземе.

Как сообщал портал Mixnews, бывший епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис отозвал свое участие в выборах в 13-й Сейм и не будет кандидатом на пост президента от партии "Согласие".

Как сообщил Спрогис на своей странице в Facebook, он поблагодарил "Согласие" за оказанное доверие, но решил все же отказаться от предложения идти в политику.

Также он подчеркнул, что его позиция остается неизменной - он выступает за признание оккупации Латвии и латышский язык как единственный государственный язык.