Президент Польши посетит Адажскую военную базу (13)

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Политика | 28 июня 2018 года, 10:56

Президент Польши Анджей Дуда, который находится в Латвии с официальным визитом, сегодня посетит Адажскую военную базу, где встретится с военнослужащими польского контингента, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Президента будет сопровождать министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В составе многонационального батальона НАТО под командованием Канады службу в Латвии несут 160 польских военнослужащих.

Затем Дуда вместе с президентом Латвии Раймондом Вейонисом отправится в Даугавпилс, где возложит цветы к памятнику павшим в боях за независимость Латвии польским солдатам в Слободке. Также президенты Латвии и Польши примут участие в открытии памятника польскому королю Стефану Баторию.

В завершении визита Дуда будет присутствовать на торжественном мероприятии в честь 100-летия восстановления независимости Польши в Даугавпилсском театре.

Фото из Flickr.com

Комментарии 13
...2 часа назад
Как то забыли о тех, кого с остервенением в годы войны уничтожали...
Синагога, лес бикирниеку.....саласпилс...
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Ъ1 час назад
Во во собрались руссофобы и памятник открывают Стефану Баторию,который свел на нет все завоевания Ивана Грозного,но который все же под Псковом(родиной Вейониса)получил звиздов и заключил перемирие с Москвой.
Стоит отметить что Стефан Баторий по национальности венгр и со всеми своими подчиненными территориями общался на латыни и языками тех территорий не владел,ни литовским,ни польским,ни тем более латышским.
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Ж1 час назад
Интересно,а он брошку трёх звёзд,куда прицепит?
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