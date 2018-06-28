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Президент Польши Анджей Дуда, который находится в Латвии с официальным визитом, сегодня посетит Адажскую военную базу, где встретится с военнослужащими польского контингента, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Президента будет сопровождать министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В составе многонационального батальона НАТО под командованием Канады службу в Латвии несут 160 польских военнослужащих.

Затем Дуда вместе с президентом Латвии Раймондом Вейонисом отправится в Даугавпилс, где возложит цветы к памятнику павшим в боях за независимость Латвии польским солдатам в Слободке. Также президенты Латвии и Польши примут участие в открытии памятника польскому королю Стефану Баторию.

В завершении визита Дуда будет присутствовать на торжественном мероприятии в честь 100-летия восстановления независимости Польши в Даугавпилсском театре.

Фото из Flickr.com