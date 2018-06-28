Президент Польши посетит Адажскую военную базу (13)
Президент Польши Анджей Дуда, который находится в Латвии с официальным визитом, сегодня посетит Адажскую военную базу, где встретится с военнослужащими польского контингента, сообщили в Министерстве обороны Латвии.
Президента будет сопровождать министр обороны Польши Мариуш Блащак.
В составе многонационального батальона НАТО под командованием Канады службу в Латвии несут 160 польских военнослужащих.
Затем Дуда вместе с президентом Латвии Раймондом Вейонисом отправится в Даугавпилс, где возложит цветы к памятнику павшим в боях за независимость Латвии польским солдатам в Слободке. Также президенты Латвии и Польши примут участие в открытии памятника польскому королю Стефану Баторию.
В завершении визита Дуда будет присутствовать на торжественном мероприятии в честь 100-летия восстановления независимости Польши в Даугавпилсском театре.
Фото из Flickr.com
Синагога, лес бикирниеку.....саласпилс...
Стоит отметить что Стефан Баторий по национальности венгр и со всеми своими подчиненными территориями общался на латыни и языками тех территорий не владел,ни литовским,ни польским,ни тем более латышским.