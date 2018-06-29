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На саммите Европейского союза в Брюсселе достигнуто соглашение по вопросам миграции, заявил в пятницу председатель Евросовета Дональд Туск.

"Лидеры 28 стран ЕС договорились о заключительной резолюции саммита, в том числе по вопросам миграции", - сообщил Туск в твиттере.

EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. — Donald Tusk (@eucopresident) 29 июня 2018 г.

Соглашение предусматривает, что страны ЕС по принципу добровольности создадут центры, где будут рассматриваться просьбы мигрантов о предоставлении убежища. Те мигранты, которые будут отвечать критериям предоставления убежища, будут отправлены в страны ЕС, которые готовы принять их добровольно.

Также лидеры ЕС договорились обсудить возможность рассмотрения просьб мигрантов о предоставлении убежища еще до того, как они достигли ЕС.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее отказался поддержать заключительную резолюцию саммита, пока все 28 стран ЕС не договорятся о совместной позиции по вопросам миграции.

После достижения договоренности Конте заявил журналистам, что "на этом саммите ЕС родилась более ответственная и солидарная Европа".

"Италия больше не одинока", - сказал он.

В Италии оказывается абсолютное большинство мигрантов, которые на небезопасных плавсредствах пытаются через Средиземное море добраться из Северной Африки в Европу. Поэтому Италия добивалась, чтобы другие страны ЕС более активно участвовали в решении этой проблемы.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовали достигнутое соглашение. Она заявила журналистам, что вопреки большому объему работы, которую необходимо сделать, чтобы создать в ЕС единую систему предоставления убежища, она после достигнутого решения "настроена оптимистично" и считает, что "мы действительно можем продолжать эту работу".

Фото из Flickr/Bankenverband - Bundesverband deutscher Banken