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Конституционный суд отменил распоряжение министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса, который ранее приостановил решение Саласпилсской краевой думы о создании постоянных комитетов.

Распоряжение министра признано несоответствующим части 1 статьи 29 закона о самоуправлениях, сообщила представитель суда Кетия Стразда.

Суд счел, что министр имеет право приостанавливать решения самоуправления, но не имеет права приостанавливать индивидуальные правовые акты - административные акты и индивидуальные решения по управлению, а также политические решения самоуправления.

В постановлении суда говорится, что депутат не подчиняется ни своей партии, ни другим организациям, а лишь своему собственному представлению об интересах жителей самоуправления. Из права депутата на сотрудничество проистекают субъективные публичные права, в том числе право участвовать в работе комитетов самоуправления.

Решение думы является правовым актом о применении норм, а не создании норм, следовательно, индивидуальным правовым актом, а не нормативным актом, и министр приостанавливать его не может.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

В своем иске Саласпилсская дума высказала мнение, что распоряжение министра нарушает 1-ю и 58-ю статьи Конституции - о том, что Латвия является независимым демократическим государством и о том, что Кабинету министров подчинены органы государственного управления.

В июле 2017 года Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) получило заявление депутата Саласпилсской думы с просьбой оценить ее решение о создании постоянных комитетов. Ознакомившись с ситуацией, министерство призвало думу уточнить обязательные правила, установив, что количество членов каждой партии в комитете должно быть пропорционально количеству избранных от нее депутатов.

Фото: flickr.com