Германия уговорила Латвию принимать обратно мигрантов-перебежчиков (8)

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Политика | 30 июня 2018 года, 17:05

Канцлер Германии Ангела Меркель добилась согласия 14 стран оперативно принимать обратно мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении новостного агентства DPA.

Такое соглашение достигнуто с Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией, Швецией, Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Данией, Францией, Люксембургом, Нидерландами и Португалией.

В письме лидерам коалиционных партий Меркель указывает, что тех ищущих убежища, которые ранее были зарегистрированы в одной из других стран ЕС, необходимо будет доставлять в базовые центры, которые будут размещены у границ Германии, для проведения процедуры оценки мигрантов.

Напомним, как уже писал Mixnews, в ночь на пятницу на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение по вопросам миграции. Соглашение предусматривает, что страны ЕС по принципу добровольности создадут центры, где будут рассматриваться просьбы мигрантов о предоставлении убежища.

Те мигранты, которые будут отвечать критериям предоставления убежища, будут отправлены в страны ЕС, готовые принять их добровольно.

Также лидеры ЕС договорились обсудить возможность рассмотрения просьб мигрантов о предоставлении убежища еще до того, как они достигли ЕС.

Комментарии 8
Светлана1 час назад
Нацобъединение удар хватит./надеюсь/
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Garik1 час назад
На границу, от мигрантов отмахиваться? А кто же в Риге будет за "против РукиКремляУшакова" агитировать? От, сцуко, Меркелиха замутила с бегленцАми! Не иначе агент Путина.
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Полк50 минут назад
Не,не хватит,потому что патриотизм — последнее прибежище негодяев(не я сказал)и людям находящимся последние 27 лет у власти абсолютно наплевать что будет дальше со страной,их оснавная задача за отведённое им время выдоить кормушку по полной.Это хамелионы-бизнесмены,которые готовы напялить на себя любую шкуру.Если потребуеся остаться у власти,тот же домбрава со своей кунскамерой будет голосовать за мигрантов.
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