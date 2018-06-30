Литовский депутат пожаловался в Комиссию по языку на русский мультфильм (5)
Член парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Лауринас Кащюнас обратился к главе Государственной комиссии по языку Донатасу Смалинскасу в связи с возможными нарушениями в кинотеатрах Forum Cinemas, пишет ru.delfi.lt.
По словам депутата, в кинотеатрах анимационную комедию для всей семьи "Два хвоста" можно увидеть только на языке оригинала (русском), без субтитров.
"Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях. Такие действия недопустимы, это нарушение наших законов", - считает депутат.
Согласно закону Литвы об информировании общества, публичная информация должна быть подготовлена и распространяться на государственном языке или на других языках в рамке закона о языке и постановлений Комиссии о языке.
В законе о госязыке установлено, что демонстрируемые в Литве аудиовизуальные программы и кинофильмы должны показываться с переводом на литовский язык или с литовскими субтитрами.
Фото: facebook.com/Virginijus Biekša, Laurynas Kasčiūnas
Видимо, и Литва тоже богата идиотами, что не удивительно, учитывая столь близкое соседство столь мизерных территорий.