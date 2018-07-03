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Предвыборная кампания политических партий этим летом является наиболее комичной за последние 20 лет. Такое мнение в интервью изданию Neatkarīgā высказал специалист по общественным отношениям, публицист Марцис Бендикс.

Он не согласился с тем, что предвыборный период напоминает мафиозные войны.

"Я бы сказал, что это не мафиозные войны, а сериал о мафиозных войнах. Иногда очень смешной. Никогда бы не подумал, что когда-либо переживу еще более комичную предвыборную кампанию, чем та, что была в 1995 году, но, похоже, что так и будет. Раньше если кто-то хотел сделать какой-нибудь компромат сенсацией, его запускали в конце лета или уже осенью, чтобы противник не успел "отмыться", а сейчас все сливают сразу", - сказал Бендикс.

В качестве примера предвыборной кампании нового типа он привел отказ бывшего епископа Петериса Спрогиса баллотироваться в Сейм от партии "Согласие".

"Вот, по этому и видно, что настали новые времена, все набрало огромную скорость. Не такую, как было во времена телевидения и печатных изданий, когда чтобы "слить" человека, надо было не менее пары месяцев. Сколько этот Спрогис продержался – четыре, пять дней? Да, когда идешь в политику, надо учитывать, что семья тоже пострадает. Даже не имеет значения, идет ли речь о латыше в "Согласии" или русском в Нацобъединении", - отметил Бендикс.

По его мнению, в связи с этим, полностью доверять результатам соцопросов сегодня нельзя.

"Также мы можем констатировать, что социологические опросы и рейтинги сейчас едва ли могут быть точными. Чтобы опросить 800-1000 людей, надо каких-нибудь 12 дней. Но в течение 12 дней все прошлые события могут стать незначительными, потому что происходят новые события, получается, людей спрашивают об устарелых вещах", - сказал Бендикс.

Напомним, 6-го октября в Латвии пройдут выборы в 13-й Сейм. Согласно апрельскому опросу центра SKDS, за "Согласие" готовы проголосовать 23,2% респондентов. Их ближайший преследователь - Союз "зеленых" и крестьян - набрал 12,8% голосов. В нынешнюю коалицию входят партии "Единство", СЗК и Нацобъединение.