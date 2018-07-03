Июньские рейтинги показали снижение популярности правящих партий (9)

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Политика | 3 июля 2018 года, 10:00

Все партии правящей коалиции в июне 2018 года пережили снижение рейтингов, сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

В июне повысились рейтинги партий "Согласие", партийного объединения "Движение/За", у Новой консервативной партии (JKP) и партии Артусса Кайминьша KPV LV, свидетельствует новый опрос SKDS о популярности партий, который был сделан по заказу ЛТВ.

Оценивая изменения рейтингов в течение месяца, повышение рейтинга наблюдается у шести партий, неизменным остается рейтинг Латвийского объединения регионов.

Самый большой рост на 1,8 процентный пункта был у партии "Согласие". Рейтинги "Attīstībai/Par" выросли на 1,7 процентных пункта, JKP - на 1,6, а KPV LV - на 1,4 процентных пункта.

У шести партий рейтинги снизились. Наибольшее снижение наблюдается у "Нового Единства" - количество поддерживающих это политическое объединение сократилось на целый процентный пункт. У нацблока было немного меньшее снижение, сообщает ЛТВ.

Если бы выборы состоялись в июне, при распределении среди всех политических сил процента неопределившихся избирателей, в Сейм прошли бы 6 партий. В этом месяце в Сейм не прошло бы "Новое Единство", которая еще в мае преодолевала 5% барьер, но прошла бы Новая консервативная партия.

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Первая тройка рейтинга остается неизменной:

"Согласие" - 21% опрошенных

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 14,4 %

Национальное объединение, немногим более 6%

"Движение/За" - 4,7 %

KPV LV - 4,4 %

Новая консервативная партия - 4%

"Новое Единство" - 2,7 %

Латвийское объединение регионов - 1,7 %

"От сердца Латвии" - 1,5%

Русский союз Латвии - 1,2%

"Прогрессивные" — 1,1%

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У Латвийской социал-демократической партии, "Честь служить нашей Латвии" и Объединение христианско-демократического союза - 0,1 %.

Не определились с выбором 24% опрошенных. По сравнению с маем количество таких граждан с правом голоса сократилось с 27,5%.

В июне не приняля бы участие в выборах 13,2 % опрошенных, что немного меньше, чем месяц назад.

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Рейтинги составлялись в тот момет, когда партия «Согласие» выдвинула Петериса Спрогиса на пост президента, но до того момента, когда Спрогис снял свою кандидатуру. Также опрос проводился до задержания лидера KPV LV , депутата Сейма Артуса Кайминьша.

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фото: flickr.com, ltvpanorama

Комментарии 9
Патриот 20 минут назад
Голосуйте все за СОГЛАСИЕ!!! Это меньшая беда из всех бед! Не голосуйте за нацистов, профашистов и всяких там зелёных и голубых! Правящие бандиты и их шестерки разграбили народ и страну в целом. Думайте головой за кого голосуете!
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Пора18 минут назад
Запрещать, всем бывшим и нынешним, членам коалиции, учавствовать в выборах и покидать страну, до выяснения объёма ущерба, приченённого каждой из этих персон.
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ТОТ24 минуты назад
Нужно дармоедов лишить мягких кресел, особенно тех, кто дополнительно присваевает из бюджета деньги себе на компенсацию за жилье и транспортные расходы. Нужно это правили отменить так как они себя ставят превыше обычных трудяг работающих за меншую зарплату и проживая и ездя в разных части Латвии за свои кровные.
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