Июньские рейтинги показали снижение популярности правящих партий (9)
Все партии правящей коалиции в июне 2018 года пережили снижение рейтингов, сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.
В июне повысились рейтинги партий "Согласие", партийного объединения "Движение/За", у Новой консервативной партии (JKP) и партии Артусса Кайминьша KPV LV, свидетельствует новый опрос SKDS о популярности партий, который был сделан по заказу ЛТВ.
Partiju reitingi: Jūnijā palielinājies atbalsts @sdpsLV, partiju apvienībai @AttistibaiPar, @konservativie un @kpv_lv, liecina jaunākais SKDS pētījums par partiju popularitāti, kas tapis pēc LTV pasūtījuma. https://t.co/BlBxK4Oz2d pic.twitter.com/4oZGFqzlw1— LTV Panorama (@ltvpanorama) July 2, 2018
Оценивая изменения рейтингов в течение месяца, повышение рейтинга наблюдается у шести партий, неизменным остается рейтинг Латвийского объединения регионов.
Самый большой рост на 1,8 процентный пункта был у партии "Согласие". Рейтинги "Attīstībai/Par" выросли на 1,7 процентных пункта, JKP - на 1,6, а KPV LV - на 1,4 процентных пункта.
У шести партий рейтинги снизились. Наибольшее снижение наблюдается у "Нового Единства" - количество поддерживающих это политическое объединение сократилось на целый процентный пункт. У нацблока было немного меньшее снижение, сообщает ЛТВ.
Если бы выборы состоялись в июне, при распределении среди всех политических сил процента неопределившихся избирателей, в Сейм прошли бы 6 партий. В этом месяце в Сейм не прошло бы "Новое Единство", которая еще в мае преодолевала 5% барьер, но прошла бы Новая консервативная партия.
Первая тройка рейтинга остается неизменной:
"Согласие" - 21% опрошенных
Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 14,4 %
Национальное объединение, немногим более 6%
"Движение/За" - 4,7 %
KPV LV - 4,4 %
Новая консервативная партия - 4%
"Новое Единство" - 2,7 %
Латвийское объединение регионов - 1,7 %
"От сердца Латвии" - 1,5%
Русский союз Латвии - 1,2%
"Прогрессивные" — 1,1%
У Латвийской социал-демократической партии, "Честь служить нашей Латвии" и Объединение христианско-демократического союза - 0,1 %.
Не определились с выбором 24% опрошенных. По сравнению с маем количество таких граждан с правом голоса сократилось с 27,5%.
В июне не приняля бы участие в выборах 13,2 % опрошенных, что немного меньше, чем месяц назад.
Рейтинги составлялись в тот момет, когда партия «Согласие» выдвинула Петериса Спрогиса на пост президента, но до того момента, когда Спрогис снял свою кандидатуру. Также опрос проводился до задержания лидера KPV LV , депутата Сейма Артуса Кайминьша.
фото: flickr.com, ltvpanorama