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Премьер-министр Марис Кучинскис не согласен с мнением экспертов Международного валютного фонда (МВФ), которые считают, что ограниченный рынок труда в Латвии может привести к серьезным трудностям для долгосрочного роста экономики. Об этом премьер заявил в передаче "Утренняя панорама" на LTV.

Как пишет nra.lv, также Кучинскис не поддерживает открытие рынка труда. Он отметил, что пока еще слишком рано говорить о привлечении дешевой рабочей силы в Латвию - намного больше нужно думать о том, как более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, а также о возвращении специалистов, которые уехали в другие страны.

Руководитель миссии МВФ в Латвии Ива Петрова ранее заявила, что ограниченный рынок труда в Латвии может создать серьезные трудности для средне- и долгосрочного роста экономики.

Как указывают эксперты МВФ, из-за эмиграции уровень необходимых трудовых навыков в Латвии продолжает падать, а с сокращением рабочей силы растут зарплаты, что соответственно снижает конкурентоспособность. Старение рабочей силы в долгосрочной перспективе может снизить производительность.

Главное внимание в сфере реформ следует уделить уменьшению ограничений на рынке труда и структурной безработицы, считает МВФ. Эти реформы включают в себя политику более широкого использования и улучшения навыков, улучшение доступа к жилью, пересмотр структуры минимальной зарплаты и содействие иммиграции рабочей силы. Способствующие производительности реформы будут также решающими для того, чтобы экономика могла справиться с демографическими изменениями, связанными с долгосрочным ростом.

По прогнозам МВФ, рост экономики Латвии будет умеренным, макроэкономические показатели по-прежнему сохранятся в основном достаточно высокими, а фискальный дефицит, дефицит текущего счета и госдолг сохранятся на умеренном уровне, финансовая система будет стабильной.