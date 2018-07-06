Медикам три года подряд будут повышать зарплаты на 20% (4)

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Политика | 6 июля 2018 года, 10:41

Планируется до 2021 года ежегодно повышать зарплаты медикам на 20%, сообщил сегодня после заседания рабочей группы, готовящей предложения по дальнейшему увеличению зарплат медиков, председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

Рабочая группа считает приемлемым предложение Минздрава ежегодно до 2021 года повышать зарплаты медикам на 20%.

Достигнута также договоренность о ряде различных мер нематериального характера для мотивации медиков. Они делятся на две большие группы: меры, предпринимаемые на уровне правительства (налоговые льготы на питание работников в лечебных учреждениях и услуги здравоохранения работникам этих учреждений), и меры, к реализации которых приглашаются самоуправления (поддержка в обеспечении жильем и местами в детсадах).

Создан довольно продуманный пакет предложений, но есть опасения, что его финансовое покрытие окажется недостаточным, добавил Керис.

Заключительный доклад о предложениях рабочей группы будет готов 27 июля.

Комментарии 4
Патриот 8 минут назад
Очередная лапша на уши, медиков то не осталось кроме уродов, псевдоврачей, шарлотанов.
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пенсионер23 минуты назад
пенсии когда начнут повышать хотя бы до прожиточного минимума, а медикам видно зарплата пойдёт за счет налогоплательщиков которых уже дважды обули, сначала заплати налоги а потом отдельно за медицину, твари ненасытные, подавитесь
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Андрон19 минут назад
Очередная предвыборная брехня! А если не поднимите,что вам за это будет? Смешно
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