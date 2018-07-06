ПБ: новость о задержании шеф-редактора "Sputnik Латвия" - фейк (12)
Полиция безопасности (ПБ) отрицает задержание в Риге шеф-редактора портала "Sputnik Латвия" Валентина Роженцова.
"ПБ не задерживала, а также не проводила процессуальных действий с лицом по имени Валентин Роженцов", - утверждается в сообщении спецслужбы.
Информацию о "задержании для беседы" Роженцова в течение 12 часов, пресс-служба ведомства назвала "дезинформацией".
По мнению ПБ, деятельность "Sputnik Латвия" подтверждает, что главная задача этого ресурса - информационная поддержка России для реализации ее политических интересов в Латвии, публикация непроверенной и вводящей в заблуждение информации.
Напомним, как ранее сообщили РИА Новости со ссылкой на самого Роженцова, задержание журналиста произошло в среду вечером, когда он прилетел в Ригу из Москвы. Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство будет отслеживать ситуацию вокруг Роженцова.
Источник: ИТАР-ТАСС
Фото: facebook.com/valentin.rozencov
Всё правильно, никакого дела(процесса) возбуждено небыло. Заметьте, ПБ не утверждает что Роженцов не находился в Здании ПБ и что с ним никто из сотрудников ПБ не разговаривал.
Делал? Не делал....А докажи! !