"Хочу поработать в Риге": Ушаков не будет баллотироваться в Сейм (3)

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Политика | 6 июля 2018 года, 10:57

Мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни на предстоящих осенью выборах в Сейм, ни на выборах Европарламента в будущем году.

В передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ Ушаков заявил, что это его решение, и он еще планирует поработать в Риге.

Ушаков рассказал, что в настоящее время кандидатские списки "Согласия" готовы на 85%.

Он не стал комментировать решение епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса снять свою кандидатуру на выборах. Спрогис был первым номером в списке "Согласия" в Видземе и кандидатом партии в президенты. По словам Ушакова, скорее всего, первым номером в Видземе будет кто-то, кто до сих пор занимал более низкую позицию. Возможного кандидата в президенты от "Согласия" Ушаков не назвал.

Комментарии 3
20 минут назад
Дык,а денежки то разные!кто откажется от сытной кормушки да ещё и добровольно?
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Патриот 4 минуты назад
А молодец Ушаков! Не привыкнет к кормушке как все остальные уроды от которых хрен корыто оттянешь, сожрут и костей не оставят! Свиньи!!!
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Санменьше минуты назад
Нил прекрасно понимает, что его кандидатуру как премьера, госдеп не одобрит, поэтому чего дергаться, должность завхоза это максимум для представителя не титульных!
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