Политика |

Мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни на предстоящих осенью выборах в Сейм, ни на выборах Европарламента в будущем году.

В передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ Ушаков заявил, что это его решение, и он еще планирует поработать в Риге.

Ушаков рассказал, что в настоящее время кандидатские списки "Согласия" готовы на 85%.

Он не стал комментировать решение епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса снять свою кандидатуру на выборах. Спрогис был первым номером в списке "Согласия" в Видземе и кандидатом партии в президенты. По словам Ушакова, скорее всего, первым номером в Видземе будет кто-то, кто до сих пор занимал более низкую позицию. Возможного кандидата в президенты от "Согласия" Ушаков не назвал.