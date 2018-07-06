"Хочу поработать в Риге": Ушаков не будет баллотироваться в Сейм (15)

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Политика | 6 июля 2018 года, 10:57

Мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни на предстоящих осенью выборах в Сейм, ни на выборах Европарламента в будущем году.

В передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ Ушаков заявил, что это его решение, и он еще планирует поработать в Риге.

Ушаков рассказал, что в настоящее время кандидатские списки "Согласия" готовы на 85%.

Он не стал комментировать решение епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса снять свою кандидатуру на выборах. Спрогис был первым номером в списке "Согласия" в Видземе и кандидатом партии в президенты. По словам Ушакова, скорее всего, первым номером в Видземе будет кто-то, кто до сих пор занимал более низкую позицию. Возможного кандидата в президенты от "Согласия" Ушаков не назвал.

Комментарии 15
4 часа назад
Дык,а денежки то разные!кто откажется от сытной кормушки да ещё и добровольно?
2
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Хм4 часа назад
Нил прекрасно понимает, что он потеряет, и что он найдет, ну это как бы вы имея "все в шоколаде", налаженное и весьма прибыльное дело, решили уйти в монастырь.
1
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Сан4 часа назад
Нил прекрасно понимает, что его кандидатуру как премьера, госдеп не одобрит, поэтому чего дергаться, должность завхоза это максимум для представителя не титульных!
4
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