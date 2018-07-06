Шадурскис: Лукьянов зря размечтался о российских школах в Латвии (70)

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Политика | 6 июля 2018 года, 11:41

Создание российских школ в Латвии - это только фантазия посла России в Латвии Евгения Лукьянова, так как под ней нет никакого правового основания. Так министр образования и науки Карлис Шадурскис прокомментировал идею создавать школы при Российском посольстве и консульствах, пишет nra.lv.

"Создание российских школ в Латвии - это всего лишь фантазия Лукьянова, которая не имеет правовой основы", - сказал министр.

Посол России, критикуя языковую реформу в сфере образования, признал, что РФ обдумывает шаги в контексте усиления латышского языка в школах нацменьшинств.

Одна из идей - это создание российских школ в Латвии при посольстве и консульствах России. Лукьянов считает, что это позволило бы быть свободными "от местной методологии и все бы решало российское министерство образования".

Шадурскис в ответ подчеркнул, что усиление латышского языка в системе образования - внутренний вопрос государства.

В Министерстве образования и науки (МОН) пояснили, что в Латвии невозможно основать школу, если ее программа не отвечает ряду правил Кабинета министров. Образовательные программы международных школ также адаптированы к латвийским требованиям, в том числе в отношении освоения латышского языка. Также невозможно основать частное учебное заведение, если его образовательная программа не соответствует требованиям.

Для учреждения учебного заведения необходима лицензия на образовательную программу и аккредитация, подтверждающая ее соответствие нормам латвийского законодательства. В Латвии невозможно создать школы при посольствах. Школы нацменьшинств учреждают самоуправления, и они соответствуют всем выдвинутым государством требованиям, подчеркнули в МОН.

Комментарии 70
М да3 часа назад
Мне одному хочется удавить мразь? Или я не один?
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Этот шаДурскис ,3 часа назад
До такой степени усилил позиции латышского языка, что по всем остальным предметам знания всё хуже и хуже. В итоге, в этом году, Латвия получила только одного учителя физики. Очевидно, это шаДур думает, что во всех отраслях народного хозяйства, так же, как и в Сейме, достаточно только валоды, а мозгов не надо.
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Светлана3 часа назад
ШаРУДскис, как указано в заголовке, просто лох непуганный.
Просто на всю Латвию не нашелся мужик, кто бы с ним поговорил конкретно. Так же жёстко и бескомпромиссно, как он себе позволяет разговаривать с нами.
Это я о ШаРУДскисе, конечно же....
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