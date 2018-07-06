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Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис допускает, что Кремль после завершения чемпионата мира по футболу предпримет новую атаку на Великобританию.

Как пишет The Times, британские спецслужбы на фоне расследования отравления в Эймсбери, где два человека были госпитализированы, по версии властей, после воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", считают, что это не последний инцидент, предположительно связанный с Россией.

Бергманис сообщил журналистам, что опасения по поводу связи спортивных соревнований и проявлений агрессии со стороны РФ небеспочвенны.

"Если обратиться к истории, всегда что-то происходит во время крупного спортивного события", - отметил он.

Сотрудники британской разведки не исключают, что Москва предпримет попытку покушения или кибератаки на британские стратегически важные объекты. Под удар хакеров может попасть "крайне необходимый элемент инфраструктуры, такой как электростанция или система водоснабжения", говорится в статье.

Собеседник газеты в британском правительстве, слова которого приводит InoPressa, сообщил, что власти испытывают настороженность из-за вероятности нападения враждебных государств, в частности России.

Как отметил высокопоставленный военный, практика показывает, что Кремль склонен организовывать атаки, когда внимание мира отвлечено международным спортивным событием. По его словам, в поведении России прослеживается закономерность - и в Грузию, и в Крым она вторглась во время международных спортивных мероприятий.

Напомним, с 8 по 24 августа 2008 года проходили летние Олимпийские игры в Китае. Вооруженный конфликт в Южной Осетии также произошел в августе. С 7 по 23 февраля 2014 года состоялись зимние Олимпийские игры в Сочи. Крым был официально присоединен к России 16 марта того же года после проведения референдума на полуострове.

Президент РФ Владимир Путин стремится представить свою страну в позитивном свете во время футбольного турнира, но по его амбициям был нанесен удар из-за, вероятно, случайного отравления двух британцев российским "Новичком" в графстве Уилтшир, говорится в статье.

Источник в британском правительстве сравнил ожидание очередной российской атаки с опасениями по поводу террористической деятельности "Исламского государства", которые возросли после прошлогодних атак.

По словам собеседника The Times, мартовское отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери было напоминанием о том, что Россия готова совершать нападения на Великобританию. С тех пор британские власти находятся в состоянии повышенной бдительности, указал источник.

Напомним, 4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон обвинил в инциденте Москву, указав, что яд производили в России. Российские власти отвергли причастность к химатаке. Сообщалось, что Скрипали находились в критическом состоянии. Однако после курса лечения они пошли на поправку и были выписаны из больницы.

30 июня в Эймсбери были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Первоначально считалось, что они отравились наркотиками. Однако после исследования образцов в лаборатории Портон-Дауна - центра по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности, власти заявили, что на пострадавших, как и в случае со Скрипалями, воздействовало нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Британцы находятся в критическом состоянии в больнице. Между тем глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что Россия должна объясниться в связи с новым отравлением людей.

Фото: flickr.com/Latvijas armija