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Рассматривая списки кандидатов в депутаты на выборы в Сейм, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может просить дополнительных заключений от органов безопасности, чтобы оценить, не угрожают ли по-прежнему действия кандидатов в депутаты Латвийскому государству и его демократическому устройству.

Хотя Конституционный суд (КС) не отменил запрета баллотироваться в Сейм для лиц, которые после 13 января 1991 года участвовали в определенных советских организациях, в законе имеется механизм, который позволяет рассмотреть каждый случай индивидуально и убедиться в том, относится ли к конкретному лицу данный запрет.

Оценивая кандидатов, ЦИК должна убедиться в том, что постановлением суда констатирована активная деятельность данного лица в запрещенных организациях. Также комиссия убедится в том, что лицо по-прежнему своей деятельностью угрожает независимости Латвии и принципам демократического государства.

Руководитель отдела информации ЦИК Кристине Берзиня сообщила, что комиссия еще ознакомится с постановлением КС и сформулирует свою позицию.

Вопрос о применении данного постановления, если кандидатом в депутаты является лицо, активно участвовавшее в советских организациях, ЦИК будет решать, когда такая ситуация возникнет, сказала Берзиня. Нельзя исключать, что комиссия запросит заключения у органов безопасности о том, представляет ли конкретное лицо угрозу и сейчас, в 2018 году.

После регистрации списки кандидатов в депутаты будут направлены на проверку в центр информации МВД, Центр документирования последствий тоталитаризма, Управление по делам гражданства и миграции, сказала Берзиня.

Ранее сообщалось, что мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни на предстоящих осенью выборах в Сейм, ни на выборах Европарламента в будущем году.

Фото: flickr.com/saeima