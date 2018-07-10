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По соглашению Дании, Латвии и Эстонии на Адажской военной базе будет создан штаб многонациональной дивизии "Север", сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Задачами штаба "Север" будут планирование обороны, организация и проведение военных учений и действий для улучшения взаимодействия сил стран-участниц в совместном выполнении оборонных задач. Штаб станет частью общей командной сети НАТО, отвечающей за оборону в балтийском регионе.

Служебные обязанности в штабе дивизии будут выполнять офицеры из стран-участниц - Дании, Латвии и Эстонии.

Создание штаба дивизии в Латвии не только свидетельствует о политической поддержке союзников по НАТО содействию европейской безопасности, но и четко демонстрирует желание все больше участвовать в укреплении коллективной безопасности и создании эффективных военных решений, увеличивающих в долгосрочной перспективе готовность и способность НАТО защитить страны-участницы, подчеркивает Минобороны.

Фото из Flickr/Latvijas armija