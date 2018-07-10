Дания и Эстония создадут в Адажи дивизию "Север" (22)

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Политика | 10 июля 2018 года, 08:03

По соглашению Дании, Латвии и Эстонии на Адажской военной базе будет создан штаб многонациональной дивизии "Север", сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Задачами штаба "Север" будут планирование обороны, организация и проведение военных учений и действий для улучшения взаимодействия сил стран-участниц в совместном выполнении оборонных задач. Штаб станет частью общей командной сети НАТО, отвечающей за оборону в балтийском регионе.

Служебные обязанности в штабе дивизии будут выполнять офицеры из стран-участниц - Дании, Латвии и Эстонии.

Создание штаба дивизии в Латвии не только свидетельствует о политической поддержке союзников по НАТО содействию европейской безопасности, но и четко демонстрирует желание все больше участвовать в укреплении коллективной безопасности и создании эффективных военных решений, увеличивающих в долгосрочной перспективе готовность и способность НАТО защитить страны-участницы, подчеркивает Минобороны.

Фото из Flickr/Latvijas armija

Комментарии 22
Как-то так3 часа назад
“ увеличивающих в долгосрочной перспективе готовность и способность НАТО защитить страны-участницы“
Надеюсь, злобный Пу дождётся пока мы окончательно укрепимся и подготовимся и только после этого нападет? Если, конечно, к тому времени останется на кого нападать.
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Патриот 2 часа назад
Все танки и бронетехника будет уничтожена не успев выехать с Адажской территории в течении пару часов. Хоть десять дивизий туда воткните. Стратеги хреновы!
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Домовой2 часа назад
Не наигрались ещё в " Танчики ". Всё мнять себя стратегами в тактике и духе Второй Мировой. На нынешнем этапе достаточно нажать несколько кнопочек и после этого можно долго искать и спрашивать: " А где Прибалтика? Кажется здесь она была. " Лучше бы социальным благополучием населения своих стран занимались, а не бесполезными играми.
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