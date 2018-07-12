Кучинскис: претензии Трампа к Латвии отношения не имеют (38)

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Политика | 12 июля 2018 года, 09:30

Высказанные президентом США Дональдом Трампом упреки о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил в интервью передаче "900 секунд" премьер-министр Марис Кучинскис.

"К нам эти претензии совершенно не относятся. Мы находимся среди тех стран, у которых на оборону выделено 2% от ВВП", - указал премьер.

На вопрос, готова ли Латвия выделить на оборону требуемые Трампом 4% от ВВП, Кучинскис ответил, что "сейчас это для нас не актуально и мы об этом не думаем".

По словам премьера, если в оборону нужны будут какие-то новые вложения, это будет оцениваться индивидуально, а не в стремлении достичь какого-то процента от ВВП.

"Не вижу необходимости стремиться к новым процентам", - заявил Кучинскис.

Напомним, ранее Дональд Трамп написал в своем твиттере, что "плохие" европейские границы не могут остановить поток "трубопроводных долларов" в Россию.

Фото: flickr.com/Valsts kanceleja

Комментарии 38
Перестать оправдываться и начать жить 7 часов назад
Сказать нельзя, не указывая на личности... кунги, ну что за люди! Чуть что, первыми бежим на поклон и первыми начинаем оправдываться.
2
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... 8 часов назад
Иди гарумзиме учи, бездельник и дебил
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Ага 7 часов назад
Ты вообще хоть ночами спишь? Как можно 24 часа в сутки,сидеть в интернете,и срачь целыми днями устраивать? Пошёл нахер со своими СРАТТО!
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