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Высказанные президентом США Дональдом Трампом упреки о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил в интервью передаче "900 секунд" премьер-министр Марис Кучинскис.

"К нам эти претензии совершенно не относятся. Мы находимся среди тех стран, у которых на оборону выделено 2% от ВВП", - указал премьер.

На вопрос, готова ли Латвия выделить на оборону требуемые Трампом 4% от ВВП, Кучинскис ответил, что "сейчас это для нас не актуально и мы об этом не думаем".

По словам премьера, если в оборону нужны будут какие-то новые вложения, это будет оцениваться индивидуально, а не в стремлении достичь какого-то процента от ВВП.

"Не вижу необходимости стремиться к новым процентам", - заявил Кучинскис.

Напомним, ранее Дональд Трамп написал в своем твиттере, что "плохие" европейские границы не могут остановить поток "трубопроводных долларов" в Россию.

Фото: flickr.com/Valsts kanceleja