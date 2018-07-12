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В среду, 11 июля, министры обороны Эстонии, Латвии и Дании в качестве основных участников подписали заявление о создании командования многонациональной дивизии "Север", в качестве стран-участниц заявление также подписали министры обороны Канады, Соединенного Королевства и Литвы, сообщило Министерство обороны Эстонии.

"Это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО. Если на саммите в Уэльсе союзники решили создать штабные элементы НАТО, а в Варшаве решили разместить в Балтийских странах и Польше боевые группы союзников, то теперь мы сможем говорить о целостном военном штабе, сфокусированном на Латвии и Эстонии", - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Размер штаба многонациональной Северной дивизии и подразделения поддержки составит около 300 человек. Штаб дивизии будет подчиняться размещенному в Щецине (Польша) штабу Северо-восточного корпуса.

Штаб приступит к работе в сентябре этого года, достигнет первичного оперативного потенциала в первой половине следующего года, а полного оперативного потенциала - в середине 2020 года.

Штаб будет одновременно работать в Адажи и в Дании, при этом размещенный в Дании штабной элемент будет готов к быстрой переброске в случае кризиса.

В задачи штаба будут входить постоянный оперативный обзор происходящего в регионе, командование подчиняющимися ему бригадами, он будет координировать, планировать и синхронизировать учения и операции с различными ведомствами и другими подразделениями. Он также будет проводить выучку подчиняющихся ему подразделений и обеспечивать им всестороннюю поддержку.

Фото: flickr.com/Latvijas armija