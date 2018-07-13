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В Латвии партиям невозможно по-честному найти крупные деньги, считает исследователь аналитического центра Providus Ивета Кажока. В интервью BNN она заявила, что государство не способно обеспечить достойное финансирование для своих политических сил.

"Это фундаментальная проблема финансирования латвийских партий. Во время дискуссии на фестивале разговоров Lampa почти все партии в те моменты, когда не говорили на камеру, были готовы признать, что ее надо решать", — рассказала Кажока.

Эстонские партии в 2015 году поделили между собой 5 400 000 евро, а литовские – 5 800 000 евро. Между тем латвийским партиям полагалось 612 398 евро из госбюджета, что почти в девять раз меньше, чем у соседей.

"Мы ждем, что за сумму в десять раз меньше латвийские партии будут некоррумпированными, способными разрабатывать качественные программы в самых разных отраслях, предлагать сильных людей на различные должности. В будущем надо думать о том, чтобы латвийские партии не были вынуждены искать финансирование из подозрительных источников. Единственное решение, которое придумано в мире и работает в Евросоюзе — достойно финансировать партии из госбюджета", — полагает Кажока.

Она подчеркнула, что латвийские партии либо пытаются обойтись совсем малыми суммами, которых недостаточно, чтобы можно было работать, либо пытаются "придумывать схемы".

"Иногда они со своими схемами нарываются, то есть правоохранительные органы замечают их", — пояснила исследователь.

Она добавила, что в основном ответственные учреждения, например Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), не замечают этого.