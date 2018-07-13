Депутат признан подозреваемым из-за казенного топлива (6)
По уголовному делу о злоупотреблении служебным положением в отношении депутата Сейма Аскольда Клявиньша (СЗК) применен статус подозреваемого, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), не назвав имени подозреваемого.
В KNAB, правда, не прокомментировали, начат ли уголовный процесс о выплаченных депутату компенсациях транспортных расходов, и какой ущерб в результате причинен бюджету Сейма.
Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.
Между тем газета Neatkarīga Rīta Avīze на этой неделе сообщила, что KNAB начало проверку обоснованности компенсаций, полученных не только Клявиньшем, но и многими другими депутатами Сейма.
Как сообщалось, 21 июня Сейм дал согласие на обыск у депутата Клявиньша (СЗК). Решение Сейма предусматривает согласие на обыск по месту жительства депутата, в автомашине, на осмотр изъятого имущества, изъятие и досмотр автомашины.
Клявиньш выразил удивление по поводу этой ситуации. Уже какое-то время ходят слухи в связи с тем, что он поменял свое задекларированное место жительства на Лиепаю, что якобы позволило ему в пять-шесть раз увеличить полученную компенсацию транспортных расходов, отметил он, пояснив, что в Лиепае у него есть дом, где он и живет.
Клявиньш стал депутатом Сейма в середине июня 2016 года. С июля до октября 2016 года он получал компенсацию на транспорт в размере 115 евро в месяц, свидетельствует информация на сайте Сейма.
После передекларирования места жительства в Лиепае компенсация расходов на транспорт Клявиньшу увеличилась - с ноября 2016 года до декабря 2017 года она составляла от 560 до 736 евро в месяц.
По данным Firmas.lv, Клявиньш является единоличным владельцем компании по торговле товарами для туризма ООО Gandrs.
Он является также членом правления Латвийской Зеленой партии.
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