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Обороноспособность Латвии необходимо развивать, поэтому "мы не сможем избежать переговоров о выделении на оборону более 2% внутреннего валового продукта (ВВП)". Такое мнение высказал министр обороны Раймонд Бергманис, участвующий в саммите НАТО, пишет Kasjauns.lv.

Бергманис считает, что любая страна может увеличить расходы на оборону, если для этого есть политическая решимость и поддержка.

По информации Минобороны, оборонный бюджет Латвии в 2016 году составил 1,4% ВВП, в 2017 году - 1,7%, а в 2018 году - 2% ВВП. В этом году он составляет 576,34 млн евро - на 126,8 млн евро больше, чем в прошлом году.

Как сообщалось, Трамп ранее заявил, что на саммите НАТО ему удалось добиться "огромного прогресса" в вопросе об увеличении оборонных расходов других стран альянса.

Он сказал, что "очень, очень доволен", так как остальные страны НАТО обязались увеличить оборонные расходы до "небывалого уровня".

Фото: flickr.com/latvijas_armija