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Евродепутат Артис Пабрикс официально назван в качестве кандидата в премьер-министры политической силы "За"/"Развитию Латвии".

Лидерами объединения в избирательных округах на предстоящих выборах Сейма будут Даниэль Павлютс, Юрис Пуце, Илзе Винькеле, Артис Пабрикс и Мартиньш Бондарс.

Выступая на конференции, сопредседатель партии Даниэль Павлютс заявил, что Пабриксу предстоит стоять на страже либерализма и демократии и "строить мосты через этнические, социальные и идейные разломы". Он подчеркнул, что решение о выдвижении Пабрикса было единогласным.

Пабрикс станет первым номером избирательного списка объединения по Видземскому округу.

Напомним, как ранее писал Mixnews, известие о том, что евродепутат Артис Пабрикс решил покинуть "Единство", чтобы на выборах в Сейм баллотироваться от объединения "Развитию/За!", бурно обсуждали в соцсети Twitter. Пользователи не стеснялись в выражениях, называя политика лицемером, крысой, бегущей с тонущего корабля и "политической проституткой".