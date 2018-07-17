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Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) не подпишет предложенный "Новым Единством" меморандум об отказе от сотрудничества с "проклемлевскими" партиями, так как видит в этом предложении популизм, заявил в интервью Latvijas avīze лидер СЗК Аугуст Бригманис.

По его словам, СЗК хочет формировать правительство после выборов с национальным объединением Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, что исключает любые спекуляции о сотрудничестве с "Согласием" в правительстве.

"Да, в отдельных самоуправлениях СЗК имеет коалицию с "Согласием", в парламентских голосованиях иногда позиция совпадает, но коалиции не будет. Я больше вижу это как популистсткий шаг со стороны "Единства", на фоне того, что еще не понятно, пройдет ли оно вообще в следующий Сейм", - сказал Бригманис.

Меморандум ранее отказалось подписать Латвийское объединение регионов.

Фото: flickr.com/Saeima