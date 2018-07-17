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США не являются лучшим союзником Евросоюза. Такое мнение в интервью передаче "900 секунд" высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он признался, что, возможно, благодаря социальным сетям, в последнее время в публичном пространстве можно слышать много неприятной риторики и от должностных лиц США о ЕС, и от должностных лиц ЕС о США. Однако эти ссоры и обмен словами ни в коем случае не значат конец партнерских отношений между ЕС и США.

"Является ли ЕС союзником США? Точно да. Является ли врагом? Определенно нет. Бывают ли у нас ссоры? Конечно бывают, и такие были и прежде", - добавил министр.

По словам Ринкевича, США не являются лучшим союзником ЕС. В свою очередь, разговоры о том, что новым партнером США могла бы быть Россия или Северная Корея, следует воспринимать с критикой, поскольку, вероятнее всего, "в США есть достаточно механизмов внутреннего равновесия, которые такой политический рывок чуть-чуть подкорректируют".

Как сообщалось ранее, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которую лидеры обеих стран оценили как продуктивную и удачную.

По словам Ринкевича, встреча двух президентов не должна навредить Латвии.

"У меня нет особых опасений о том, что произойдет какой-то большой поворот и разговор каким-то образом навредит Латвии. Сам по себе диалог - вещь хорошая, главное, чтобы соблюдались принципы", - заявил в интервью агентству LETA министр иностранных дел.

Фото: pexels.com