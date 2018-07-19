KNAB из-за майки подозревает музыканта в политической агитации (9)

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Политика | 19 июля 2018 года, 11:25

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит объяснений от музыканта Роберта Мемменса по поводу своего нового видеоклипа, пишет Nra.lv.

На видео Мемменс исполняет песню в майке, на которой маленькими буквами написано название латвийской партии Kam pieder valsts, а также изображены лозунги этой политической силы.

«На платформе youtube.com 25 июня был размещен видеоклип на песню Tauta, mosties! (Народ, просыпайся!), в котором прослеживаются признаки скрытой предвыборной агитации», - сказано в сообщении антикоррупционного бюро.

Это не первый случай, когда KNAB хочет контролировать чистоту совести политически активных музыкантов, отмечает издание.

Латвийский рекламщик и политтехнолог Эрик Стендзениекс сомневается в том, что KNAB имеет право в этом случае обвинять музыканта в несоблюдении Закона о предвыборной агитации.

«Это неправильный контроль, потому что каждый человек имеет право высказывать лозунги любой партии. Ограничение этого права - это, по сути, цензура. Абсурдно запрещать народу думать и дискутировать о политике», - сказал Стендзениекс.

Роберт Мемменс должен сегодня явиться в KNAB для дачи объяснений.

Комментарии 9
www2 часа назад
Я бы еще вызвал в KNAB продавцов этих маек, тех кто эти надписи на маиках делает, кто сами маики делает, и тех кто хлопок для них собирает.
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как2 часа назад
они бояться конкуренции, ведь каждый новый здравомыслящий претендент это угроза их месту в стоячем болоте сейма,угроза их воровскому благополучию
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Алекс2 часа назад
Давно надо понять,для чего американцами создан КНАБ-контроль за политической ситуацией в стране и возможность убирать с политической арены конкурирующие
партии и неугодных власти людей,которые хотят Латвии процветания.
А если учесть ,кто возглавляет КНАБ,то работает этот бывший глава контразведки МО в интересах СЗК,который работает на Сороса и других членов Бильдербергского клуба,т.е.масонов.
Никто такую кормушку, как Латвия
,не отдаст просто так.
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