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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит объяснений от музыканта Роберта Мемменса по поводу своего нового видеоклипа, пишет Nra.lv.

На видео Мемменс исполняет песню в майке, на которой маленькими буквами написано название латвийской партии Kam pieder valsts, а также изображены лозунги этой политической силы.

«На платформе youtube.com 25 июня был размещен видеоклип на песню Tauta, mosties! (Народ, просыпайся!), в котором прослеживаются признаки скрытой предвыборной агитации», - сказано в сообщении антикоррупционного бюро.

Это не первый случай, когда KNAB хочет контролировать чистоту совести политически активных музыкантов, отмечает издание.

Латвийский рекламщик и политтехнолог Эрик Стендзениекс сомневается в том, что KNAB имеет право в этом случае обвинять музыканта в несоблюдении Закона о предвыборной агитации.

«Это неправильный контроль, потому что каждый человек имеет право высказывать лозунги любой партии. Ограничение этого права - это, по сути, цензура. Абсурдно запрещать народу думать и дискутировать о политике», - сказал Стендзениекс.

Роберт Мемменс должен сегодня явиться в KNAB для дачи объяснений.