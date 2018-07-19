KNAB из-за майки подозревает музыканта в политической агитации (9)
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит объяснений от музыканта Роберта Мемменса по поводу своего нового видеоклипа, пишет Nra.lv.
На видео Мемменс исполняет песню в майке, на которой маленькими буквами написано название латвийской партии Kam pieder valsts, а также изображены лозунги этой политической силы.
«На платформе youtube.com 25 июня был размещен видеоклип на песню Tauta, mosties! (Народ, просыпайся!), в котором прослеживаются признаки скрытой предвыборной агитации», - сказано в сообщении антикоррупционного бюро.
Это не первый случай, когда KNAB хочет контролировать чистоту совести политически активных музыкантов, отмечает издание.
Латвийский рекламщик и политтехнолог Эрик Стендзениекс сомневается в том, что KNAB имеет право в этом случае обвинять музыканта в несоблюдении Закона о предвыборной агитации.
«Это неправильный контроль, потому что каждый человек имеет право высказывать лозунги любой партии. Ограничение этого права - это, по сути, цензура. Абсурдно запрещать народу думать и дискутировать о политике», - сказал Стендзениекс.
Роберт Мемменс должен сегодня явиться в KNAB для дачи объяснений.
партии и неугодных власти людей,которые хотят Латвии процветания.
А если учесть ,кто возглавляет КНАБ,то работает этот бывший глава контразведки МО в интересах СЗК,который работает на Сороса и других членов Бильдербергского клуба,т.е.масонов.
Никто такую кормушку, как Латвия
,не отдаст просто так.