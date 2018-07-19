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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская и латвийская стороны будут прорабатывать возможность визита президента Александра Лукашенко в Латвию.

В четверг в Риге Макей провел переговоры с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.

"Мы обсуждали вопросы обмена визитами на высоком и высшем уровнях, в том числе и возможный визит президента Беларуси в Латвию. Это нормально, когда осуществляются подобного рода мероприятия между соседними странами, с которыми существуют дружеские отношения", — сказал Макей в Риге журналистам по итогам переговоров. Трансляцию вел сайт МИД Латвии.

Он подчеркнул, что между двумя странами "и торгово-экономические связи развиваются активно, и гуманитарное сотрудничество, и бизнес Латвии активно действует в Беларуси, и белорусский бизнес присутствует здесь (в Латвии — прим.ред.)".

"Визиты подобного уровня всегда дают новый импульс в развитии сотрудничества. Мы были бы заинтересованы в реализации такого визита, мы говорили о том, в каких условиях этот визит возможен", — констатировал глава белорусского МИД.

По его словам, требуется некоторое время, чтобы подготовиться к обмену визитами на высоком или высшем уровнях. Макей подчеркнул, что визит — это не самоцель.

"Важна результативность этого визита, его наполнение. Поэтому мы будем спокойно работать над подготовкой такого визита", — добавил он.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подтвердил эту информацию, добавив, что перед этим потенциальным визитом в Риге планируется провести 13-е заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии, на котором предстоит обсудить многие практические вопросы экономического сотрудничества.