Латвийский посол: у США и России нет ничего общего (19)
Сценарий, при котором США и Россия объединятся для разделения сфер влияния, оставив всех остальных на втором плане, маловероятен, так как интересы двух стран практически не пересекаются. Такое мнение в эфире телеканала LNT высказал посол Латвии в США Андрис Тейкманис, пишет Skaties.lv.
"В экономическом смысле они противоположны. Двусторонняя торговля минимальна. Энергетический интерес в обеих странах разный. Дональд Трамп четко выразил свое негативное отношение к проекту "Северный поток-2". Военное сотрудничество — да, в Сирии сложная ситуация, однако найти что-то общее между Америкой, Россией, Ираном, Израилем и арабскими странами довольно сложно", - сказал Тейкманис.
Между тем, в сотрудничестве с азиатскими странами решающую роль посол видит за США.
"Я действительно не вижу общих интересов, каких-то предложений, с которыми президент Путин мог бы обратиться к бизнесмену Трампу, которые заинтересовали бы его", - отметил дипломат.
16 июля лидеры России и США провели в Хельсинки переговоры, которые продлились четыре часа. Как заявил Владимир Путин по итогам встречи, они прошли в "откровенной и деловой атмосфере" и стали "весьма успешными и полезными", отметив, что переговоры стали первым шагом для устранения многочисленных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Трамп, в свою очередь, назвал диалог "прямым и открытым".
Фото: flickr.com/Latvian Foreign Ministry
И Путин, и Трамп ЯСНО сказали, что хотя они и конкуренты, но есть точки соприкосновения в геополитике по которым страны могут сотрудничать. Например: гуманитарная помощь в Сирии и борьба с терроризмом.
Похоже, что по партийной принадлежности могут посылать из Латвии послами любого неуча. Главное, чтобы партбилет в кармане был и россияфобия в голове.