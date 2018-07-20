Латвийский посол: у США и России нет ничего общего (19)

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Политика | 20 июля 2018 года, 10:07

Сценарий, при котором США и Россия объединятся для разделения сфер влияния, оставив всех остальных на втором плане, маловероятен, так как интересы двух стран практически не пересекаются. Такое мнение в эфире телеканала LNT высказал посол Латвии в США Андрис Тейкманис, пишет Skaties.lv.

"В экономическом смысле они противоположны. Двусторонняя торговля минимальна. Энергетический интерес в обеих странах разный. Дональд Трамп четко выразил свое негативное отношение к проекту "Северный поток-2". Военное сотрудничество — да, в Сирии сложная ситуация, однако найти что-то общее между Америкой, Россией, Ираном, Израилем и арабскими странами довольно сложно", - сказал Тейкманис.

Между тем, в сотрудничестве с азиатскими странами решающую роль посол видит за США.

"Я действительно не вижу общих интересов, каких-то предложений, с которыми президент Путин мог бы обратиться к бизнесмену Трампу, которые заинтересовали бы его", - отметил дипломат.

16 июля лидеры России и США провели в Хельсинки переговоры, которые продлились четыре часа. Как заявил Владимир Путин по итогам встречи, они прошли в "откровенной и деловой атмосфере" и стали "весьма успешными и полезными", отметив, что переговоры стали первым шагом для устранения многочисленных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Трамп, в свою очередь, назвал диалог "прямым и открытым".

Фото: flickr.com/Latvian Foreign Ministry

Комментарии 19
Чпок2 часа назад
Похоже в космос США летает с латвийскими астронавтами на латвийских кораблях.
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Домовой2 часа назад
Так и не понял, он посол или неграмотный осёл? "Я действительно не вижу общих интересов, каких-то предложений, с которыми президент Путин мог бы обратиться к бизнесмену Трампу, которые заинтересовали бы его", - отметил дипломат.
И Путин, и Трамп ЯСНО сказали, что хотя они и конкуренты, но есть точки соприкосновения в геополитике по которым страны могут сотрудничать. Например: гуманитарная помощь в Сирии и борьба с терроризмом.
Похоже, что по партийной принадлежности могут посылать из Латвии послами любого неуча. Главное, чтобы партбилет в кармане был и россияфобия в голове.
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Дзинь2 часа назад
Видимо, второй фронт США открыла с Латвией.
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