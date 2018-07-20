Политика |

Сценарий, при котором США и Россия объединятся для разделения сфер влияния, оставив всех остальных на втором плане, маловероятен, так как интересы двух стран практически не пересекаются. Такое мнение в эфире телеканала LNT высказал посол Латвии в США Андрис Тейкманис, пишет Skaties.lv.

"В экономическом смысле они противоположны. Двусторонняя торговля минимальна. Энергетический интерес в обеих странах разный. Дональд Трамп четко выразил свое негативное отношение к проекту "Северный поток-2". Военное сотрудничество — да, в Сирии сложная ситуация, однако найти что-то общее между Америкой, Россией, Ираном, Израилем и арабскими странами довольно сложно", - сказал Тейкманис.

Между тем, в сотрудничестве с азиатскими странами решающую роль посол видит за США.

"Я действительно не вижу общих интересов, каких-то предложений, с которыми президент Путин мог бы обратиться к бизнесмену Трампу, которые заинтересовали бы его", - отметил дипломат.

16 июля лидеры России и США провели в Хельсинки переговоры, которые продлились четыре часа. Как заявил Владимир Путин по итогам встречи, они прошли в "откровенной и деловой атмосфере" и стали "весьма успешными и полезными", отметив, что переговоры стали первым шагом для устранения многочисленных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Трамп, в свою очередь, назвал диалог "прямым и открытым".

Фото: flickr.com/Latvian Foreign Ministry